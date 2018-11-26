شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب حصوات المرارة الإصابة بالتهاب البنكرياس؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنكرياس هو غدة كبيرة تقع خلف المعدة وبجوار الأمعاء الدقيقة، يعمل البنكرياس على إطلاق الإنزيمات الهضمية القوية في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الطعام. أحد أدوار البنكرياس أيضا وفقا للموقع الطبى" webmd" إطلاق هرمونات الأنسولين والجلوكاجون في مجرى الدم، حيث تساعد هذه الهرمونات الجسم على التحكم في كيفية استخدامه للطعام من أجل إنتج الطاقة.

يحدث تلف البنكرياس عندما يتم تنشيط الإنزيمات الهضمية قبل أن يتم إطلاقها في الأمعاء الدقيقة وتبدأ في مهاجمة البنكرياس، وتمشل اعراض التهاب البنكرياس ما يلى:

- ألم البطن العلوي الذي يشع في الظهر، يزداد عند تناول الطعام الغنية بالدهون.

- انتفاخ البطن.

-القئ و الغثيان.

- حمى بالجسم.

- زيادة معدل ضربات القلب.

وهناك بعض عوامل الخطر التى تزيد من فرص حدوث التهاب بالبنكرياس وتشمل ما يلي:

- شرب الكحول فترة طويلة.

- عوامل وراثية مثل التليف الكيسي.

- حصوات المرارة.

- ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية .

علاج التهاب البنكرياس بتلقى الأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس الحاد العلاج من خلال السوائل الوريدية وأدوية الألم في المستشفى، ولكن في بعض المرضى ، يمكن أن يكون التهاب البنكرياس شديدًا وقد يحتاجون إلى إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة حيث يتم مراقبة المريض عن كثب لأن التهاب البنكرياس يمكن أن يدمر القلب أو الرئتين أو الكليتين. بعض حالات التهاب البنكرياس الحاد يمكن أن تؤدي إلى موت أنسجة البنكرياس، وفي هذه الحالات قد تكون الجراحة ضرورية لإزالة الأنسجة الميتة أو التالفة إذا ظهرت عدوى.