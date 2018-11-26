شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 أسباب لآلام الحوض.. لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض أحيانا بألم الحوض، الذى قد يستمر لفترة طويلة ويسبب إزعاجا للمريض، ويعود هذا لأسباب مختلفة عديدة تحتاج لإجراء فحوصات طبية للعلاج، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم الأسباب المؤدية لآلام الحوض، وفقاً لما ذكره موقع " webmd".

التهاب الزائدة الدودية

تسبب ألم حاد في الجزء السفلي الأيمن من البطن، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل التقيؤ، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقد يحتاج الأمر إلى إجراء جراحة، لتجنب المضاعفات الصحية.

متلازمة القولون العصبي (IBS)

قد ينتج ألم أسفل البطن بسبب الإصابة بمتلازمة القولون العصبى، والتى ينتج عنها أعراض أخرى مثل تشنجات، انتفاخ ، إسهال أو إمساك، الأمر الذى يجب علاجه.





الدورة الشهرية وتشنجات الحيض

عادة ماتسبب الدورة الشهرية حدوث أعراض مختلفة مثل تشنجات في البطن.

الحمل خارج الرحم

يحدث هذا عندما يزرع جنين في مكان ما خارج الرحم ويبدأ في النمو، و يحدث عادة في قناتي فالوب، وتسبب بعض الأعراض مثل ألم الحوض، نزيف مهبلي والغثيان والدوخة.

الأمراض المنقولة جنسيا

قد يكون ألم الحوض من اعراض الإصابة بأمراض منقولة جنسياً، مثل الكلاميديا والسيلان .





أكياس المبيض

يسبب كيس المبيض، بعض الأعراض مثل ألم في الحوض والضغط والتورم والانتفاخ، وإذا كان الكيس أنفجر ، فإنه يمكن أن يسبب ألماً مفاجئاً، مما يجب الذهاب إلى الطوارىء، لإجراء فحوصات طبية لفحص الحوض أو الموجات فوق الصوتية.

الأورام الليفية الرحمية

تنمو على أو في جدار الرحم، وهي ليست سرطانية، وتعتبر شائعة بين النساء في الثلاثينيات والأربعينات من العمر، قد تسبب ألم بالحوض أو جنس مؤلم أو مشكلة في الحمل.





التهاب المسالك البولية

يحدث التهاب المسالك البولية نتيجة دخول الجراثيم إلى المسالك البولية، وإذا لم يتم علاجها تنتشر إلى الكلى، تسبب عدوى في الكلى، مما يؤدى إلى أعراض مثل الحمى والغثيان والقيء والألم في أحد جانبي الظهر السفلي.

حصى الكلى

تتكون حصى الكلى من كرات من الملح والمعادن التي يحاول جسمك التخلص منها عن طريق البول، و لكنها تتكون على الكلى وتتسبب فى تحول لون البول إلى اللون الوردي أو الأحمر من الدم، مما يحتاج للعلاج.

التهاب المثانة الخلالي (IC)

تسبب الألم المستمر وهى مرتبطة التهاب المثانة وتعتبر الأكثر شيوعًا بين النساء في الثلاثينيات والأربعينات، ولكن لا يعرف الأطباء سبب حدوث ذلك.

وقد يشعر المريض ببعض الأعراض مثل الحاجة للتبول و ألم البطن، و والألم أثناء ممارسة الجنس.

هبوط الحوض

يحدث مع تقدم العمر، انخفاض المثانة أو الرحم إلى موضع أدنى، وعادة لا تكون مشكلة صحية خطيرة، لكنها قد تكون غير مريحة، وتسبب أعراض مختلفة مثل الشعور بالضغط على جدار المهبل، أو ألم فى الحوض، وكذلك الفخذ أو أسفل الظهر .

التهاب الأعضاء الأنثوية

يسبب التهاب الأعضاء الأنثوية الشعور بالحرقان ولسعات أو حول فتحة المهبل، وقد تستمر لفترة أو تنتهى.

ألم الحوض المزمن

قد يستمر ألم الحوض لمدة 6 أشهر على الأقل، الأمر الذى يسبب عدم القدرة على العمل أو ممارسة الأنشطة اليومية، وقد يظل سبب ألم الحوض لغزا، و لكن لا يزال بإمكان الطبيب مساعدة المريض فى تخفيف أعراض الألم.