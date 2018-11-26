انتشار صورة حميمة لميغان ماركل تُحرج الأسرة الملكية

استعاد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لدوقة ساسكس ميغان ماركل.

وأثارت هذه الصورة الجدل بسبب ظهورها فيها في موقف حميم مع حبيب سابق. وأشار موقع TMZ الذي نشر الصورة إلى أنها قد تسبب إحراجاً كبيراً للأسرة المالكة في بريطانيا.

كما كشف أنها التقطت لهما على هامش تناولهما العشاء في مطعم "أطلس" في تورنتو، وذكر الموقع أن الرجل هو الطاهي الكندي كوري فييتيلو، لافتاً إلى أن علاقة عاطفية جمعتهما بين العامين 2014 و2016، أي بعد انفصال ميغان عن زوجها السابق تريفور انغيلسون، وأضاف أن الطاهي متزوج الآن ولديه طفل.

ويذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل يعتزمان ترك القصر الملكي من أجل الإقامة في منزل في ملكية "فروغمور كوتيدج" التي تم تجديدها.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن التوتر بين الأميرين الشقيقين هاري ووليام قد يكون سبب هذا القرار، وأضافت في تقرير لها "لا يريد هاري وميغان العيش إلى جانب وليام وكايت ويفضلان الابتعاد عنهما".