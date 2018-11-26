شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته حول "الفياجرا النسائية" × 5 أسئلة.. القرص بـ20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن توافق وزارة الصحة والسكان على أول دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات المعروف باسم "الفياجرا النسائية" والذى يحتوى على المادة الفعالة “Flibanserin” بعد غد الأربعاء، ويبلغ ثمن القرص 20 جنيها، ويأتى ذلك بعد إعلان إحدى الدراسات أن السبب الأكبر للطلاق فى مصر هو سوء العلاقة الحميمة بين الزوجين.

ننشر ما قدمه باحثون حول أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن الفياجرا النسائية، وفقا للموقع الأمريكى “USA News”، وتشمل:

ما الفياجرا النسائية؟

يحتوى كل قرص من الفياجرا النسائية على مادة “Flibanserin” ويعالج اضطراب الرغبة الجنسية فى النساء قبل انقطاع الطمث.

ويتم تعريف اضطراب الرغبة الجنسية “HSDD” من قبل مركز مايو كلينيك بأنه "عدم الاهتمام المستمر أو المتكرر فى الجنس الذى يسبب للمرأة الضيق الشخصى". وتؤثر الحالة على واحدة من كل 10 نساء.

كيف تعمل الفياجرا النسائية؟

على عكس الفياجرا التي يتخذها الرجال قبل اللقاء الجنسى، يتم أخذ الفياجرا النسائية “flibanserin” يوميا قبل النوم.

وتعمل فياجرا الرجال عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، فى حين أن الفياجرا النسائية تؤثر على المواد الكيميائية فى الدماغ.

وقالت "شيريل كينجسبيرج"، أخصائية نفسية إنه تم تصميم الفياجرا النسائية “ Flibanserin” لعلاج اختلال التوازن فى الناقلات العصبية التى ترتبط مباشرة بالرغبة الجنسية، حيث إن الدواء يزيد من هرمونى الدوبامين والنورادرينالين ويقلل من هرمون السيروتونين.

هل تمت الموافقة على هذه الفياجرا النسائية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الـ “FDA”؟

تم الحصول على الموافقة من إدارة الأغذية والعقاقير “FDA” على الفياجرا النسائية التى تحتوى على المادة الفعالة "فليبانسيرين" في 18 أغسطس من عام 2015، بعد رفضها مرتين فيما سبق بسبب مخاوف التأثير الجانبى والشكوك حول الفعالية.

ما الآثار الجانبية للفياجرا النسائية؟

تشمل الآثار الجانبية للفياجرا النسائية ما يلى: النعاس ، وانخفاض ضغط الدم ، والإغماء ، والغثيان والدوخة، وبحسب ما ورد أصيبت إحدى النساء بارتجاج بسبب سقوطها عندما أُغمى عليها بعد تناول الدواء.

هل توافق الفياجرا النسائية جميع الأشخاص؟

تساعد الفياجرا النسائية على تعزيز المزاج ولكن لواحدة من كل 10 نساء، وتم الموافقة عليها لعدة أسباب منها أنه ليس هناك خيارات للمشاكل الجنسية لدى النساء أما الرجال لديهم العديد من الخيارات.