شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مريض ربو ازاى تتعاملى معاه فى فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو من الأمراض المزمنة، حيث إنه يؤثر على الممرات الهوائية للرئتين وينتج عن التهاب وضيق الممرات التنفسية ويمنع تدفق الهواء للشعب الهوائية، مما يسبب ضيقا فى التنفس وسعالا وألما شديدا فى الجسم، ويعتبر الربو من الأمراض المزعجة التى يصاب بها الأطفال ويثير القلق والتوتر عند الأمهات دائما وخصوصا فى كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فهناك بعض النصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بالربو:

الربو عند الاطفال

1:لا بد ان تراقبى مقياس وتطورات نوبات الربو يوميا وهل الازمة تزيد ام لا، وذلك لإبلاغ الطبيب المعالج بالتطورات.

2:يجب الحفاظ على نظافة المنزل وتجنب تراكم الغبار والأتربة داخل المنزل حتى لا تؤثر على صحة الجهاز التنفسى للطفل.

3:انصحى طفلك دائما بالإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة دائما، حيث إنه يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والرئتين.



طفل

4:تجنبى تربية الحيوانات الاليفة داخل المنزل مثل القطط والكلاب، فهى تزيد من مشاكل الرئتين والجهاز التنفسى.

5:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ، حيث انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم.

6: ابعدى الطفل عن اماكن التدخين نظرا لأضرار الكثيرة على الصحة لاحتوائه على نسبة عالية من النيكوتين.