شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2874 حالة إصابة بالإيدز في بكين خلال 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سجلت العاصمة الصينية بكين 2874 حالة إصابة بالإيدز والفيروس المسبب له “أتش أي في” في الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، 97% منها انتقل من خلال الجنس.

وذكر مركز بكين لمكافحة المرض واحتوائه أن 94ر0% فقط من الحالات انتقل من خلال مشاركة الإبر أثناء الحقن بالمخدرات غير المشروعة، بينما انتقلت نسبة 14ر0 % من الأمهات إلى الأطفال حديثي الولادة، وكانت طريقة النقل لبقية الحالات (05ر2 %) غير واضحة.

وأشارت صحيفة (تشاينا ديلي) إلى أن بكين أبلغت عن أول حالة إصابة بفيروس (أتش أي في) في عام 1985.