توقيف راقصتين بتهمة أداء حركات جنسية فاضحة في الدقهلية

تمكنّت مباحث الآداب في الدقهلية، الإثنين من توقيف راقصتين، بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو أثناء رقصهن بالأفراح الشعبية وأداء حركات فاضحة للإثارة الجنسية، بالإضافة إلى ألفاظ خادشة للحياء.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للعقيد عصام أبوعرب رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، بالمديرية، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو لبعض النساء الساقطات أثناء رقصهن بالأفراح الشعبية وارتدائهن لملابس فاضحة وأداء بعض حركات الإثارة الجنسية والتفوه بألفاظ خادشة للحياء على خشبة المسارح، ثم قيامهن بنشر تلك الفيديوهات على موقع "يوتيوب".

وتبيّن أنهما راقصتين وهن "مريم.ع.ا"، و(شهرتها بوسي-20 سنة)، و"هدى.م.ف"، و(شهرتها ليالي-25 سنة)، تم توقيفهن ، وبمواجهتهن اعترفتا بما توجه إليهما من اتهامات، من أجل تحقيق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.