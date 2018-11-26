شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ طرق للتخلص من نسبة الدهون فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن ليس أمرا صعبا، فيمكنك الوصول إلى الوزن الذى تحلم به بدون اتباع أنظمة دايت صارمة، ويمكنك تعديل عاداتك اليومية التى قد يكون لها تأثير أكبر على وزنك..اتبع النصائح والتغييرات التالية فى نمط حياتك، وسترى أنك تخسر وزنك وتمنع جسمك من تراكم المزيد من الدهون، بحسب موقع "step to Health".



التخلص من الدهون الزائدة

طرق طبيعية للتخلص من الدهون

１- لا تمنع نفسك عن تناول أى نوع من الطعام ولكن قلل الكمية ولا تتبع أى حمية غذائية تنقص وزنك سريعا وفى فترة زمنية قصيرة، لأن هذه الانظمة السريعة تنجح في انقاص الوزن فى فترة زمنية قصيرة ، إلا أنها لا تساعد في منع الجسم من تراكم كتلة الدهون.

ويحدث ذلك لأنك إذا توقفت عن الأكل، سيحاول جسمك تخزين الدهون لتلبية احتياجاتك من الطاقة وأفضل شيء يمكنك القيام به هو تناول عدة وجبات صغيرة طوال اليوم. من خلال القيام بذلك ، سيعرف جسمك أنه يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها ولن تتراكم الدهون.

２- اختار الأطعمة من الطبيعة وابتعد عن الأطعمة المصنعة والمحفوظة لتقليل كتلة الدهون بجسمك. الأطعمة المصنعة مليئة بالدهون والمواد الكيميائية والسكريات والسعرات الحرارية وعندما لا تحرق هذه السعرات الحرارية بسرعة، فإنها تتحول إلى دهون تتراكم في جسمك.



انقاص الوزن

３- ابدأ يومك مع وجبة فطار مغذية، وأثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يوميًا أقل عرضة لزيادة الوزن وأكثر نجاحا في منع تراكم الدهون، لأنك إذا تخطيت وجبة الإفطار فسيبدأ جسمك في تخزين الدهون.

و يجب أن تشمل وجبة الإفطار الخاصة بك المغذيات الثلاثة الرئيسية: الدهون الصحية ، البروتين والكربوهيدرات.

４- اختر الصوص الخاص بك بحكمة، وهذه حيلة أخرى لتقليل كتلة الدهون لان هذه التوابل او الصوص غير الصحية مثل: الكاتشب والمايونيز تزيد السعرات الحرارية ويمكنك صنع المايونيز الخاص بك في المنزل لأنه سيكون اقل فر في الدهون والسعرات الحرارية.

５- اختيار الزيوت النباتية الطهى بدلا من السمن الصناعى، ومن افضل الزيوت النباتية زيت الزيتون.