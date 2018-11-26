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الملفوف الأبيض أو الأخضر هو المعروف بعدة مسميات مثل الكرنب، البروكلي القرنبيط وغيرها من المسميات، والملفوف بشكل عام له العديد من الفوائد المختلفة للجسم، وسوف نوضح لكم أحد أنواع الملفوف المعروفة وهو الملفوف الأبيض مبينين فوائده المتعددة للجسم.

الملفوف الأبيض

يعتبر الملفوف الأبيض أحد الأنواع المختلفة من الملفوف بشكل عام، حيث أن هناك العديد من الألوان من الملفوف منها الأخضر، الأرجواني، الأحمر.

يتميز الملفوف الأبيض أن أوراقه تكون ملفوفة على بعضها البعض، وتكون مجعدة، وله رائحة قوية نفاذة معروفة بسبب احتوائه على مركبات الكبريت.

استخدم الملفوف الأبيض منذ آلاف السنين، في الدخول في العديد من الأطباق المختلفة، ويمكن أن يتم تناول الملفوف طازجا دون طبخ، ولكن الشائع هو حشو الملفوف أو طهيه عن طريق البخار.

يعتبر الملفوف من الخضروات المغذية جدا؛ لأنه يحتوي على كمية جيدة من البروتينات، المعادن، مضادات الأكسدة، الكثير من المغذيات الأخرى.

فوائد الملفوف الأبيض

الملفوف الأبيض له العديد من الفوائد مثل:

1-تقليل الالتهابات؛ لأنه من الخضروات التي تنتمي للفصيلة الصليبية التي تتكون من مواد مضادة للأكسدة تساعد على مقاومة الجذور الحرة، وبالتالي حماية الجسم للتعرض للكثير من الأمراض.

2- لقد أثبتت العديد من الدراسات أن الملفوف يساعد في التخلص من التهابات الدم، كما أنه قد أجريت دراسة على أكثر من 1000 امرأة يتناولن الملفوف الأبيض فوجد أنهم أقل عرضة للإصابات بشكل عام عن غيرهم من السيدات.

3-الملفوف الأبيض من الخضروات الغنية بـ فيتامين ج اللازم في عملية بناء البروتين والكولاجين في الجسم، وهو يدخل في المساعدة على تكوين الجلد وإكسابه المرونة، كما أن فيتامين ج من الفيتامينات الهامة التي تدخل في الأوعية الدموية وتحسن من صحة العظام، وهو من الفيتامينات التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب.

4- يقي الملفوف الأبيض من التعرض للإصابة بأمراض السرطان، وذلك بفضل المواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها، بالإضافة إلى فيتامين ج.

5- لقد أثبتت العديد من الدراسات أن فيتامين ج الموجود في الملفوف يساعد على امتصاص الحديد في الجسم، وقد أشارت الكثير من الدراسات أن استهلاك فيتامين ج يقلل من خطر الإصابة بمرض سرطان الرئة.

6- يحتوي الملفوف الأبيض على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، لأن الألياف الغذائية تقوم بتحفيز الأمعاء وتزيد من حجم الفضلات مما يعمل على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

7-يحتوي الملفوف الأبيض على كمية كبيرة من فيتامين ك الذي يعتبر أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون، وينقسم إلى نوعين فيتامين ك1، فيتامين ك2، وهو عامل أساسي مساعد للأنزيمات المسئولة عن عملية تجلط الدم.

8- يعمل الملفوف الأبيض على تقليل نسبة الكولسترول الضارة في الجسم، وذلك لأنه يحتوي على الألياف الذائبة التي ترتبط بالكولسترول في القناة الهضمية، والتي تمنع من امتصاص الجسم للكولسترول الضار.

9- يساعد الملفوف الأبيض على تقليل ضغط الدم، لأنه يحتوي على كمية من البوتاسيوم التي تنظم ضغط الدم في الجسم، وهو من الأطعمة المناسبة جدا لمرضى الضغط، كذلك البوتاسيوم الموجود في الملفوف يساعد على ارتخاء جدران الأوعية الدموية.

10-يساعد الملفوف الأبيض على تخفيف الوزن الزائد، لأنه يؤدي إلى الشعور بالشبع السريع، وكذلك هو من الأطعمة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

11- الملفوف الأبيض له العديد من الفوائد الجمالية بالإضافة إلى فوائده الصحية، لأنه يساعد على تخليص البشرة من الحبوب والتجاعيد وغيرها من المشاكل التي تصيب البشرة.

القيمة الغذائية للملفوف الأبيض

– يحتوي الملفوف على كمية من الماء 92.18 غراماً.

– السعرات الحرارية 25 سعرة حرارية

– البروتين 1.28.

– غرام الدهون 0.10 غرام.

– الكربوهيدرات 5.80 غرامات.

– الألياف 2.5 غرام.

– السكر 3.20 غرامات.

– الكالسيوم 40 مليغراماً.

– الحديد 0.47 مليغرام.

– مغنيسيوم 12 مليغراماً.

– الفسفور 26 مليغراماً.

– البوتاسيوم 170 مليغراماً.

– الصوديوم 18 مليغراماً.

– الزنك 0.18 مليغرام.

– فيتامين ج 36.6 مليغراماً.

– الفولات 43 ميكروغراماً.

– فيتامين أ 98 وحدة دولية.

– فيتامين ك 76.0 ميكروغرام