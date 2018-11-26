طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار المغربية

المقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفرومة ناعم)

- الكركم : ملعقة صغيرة

- لحم البقر : 250 غراماً (مقطع مربعات صغيرة)

- مرق اللحم : 6 اكواب (أو ماء)

- هريس البندورة : علبة

- اللفت : 2 حبة (مقشرة ومفرومة ناعم)

- الزعفران : رشّة

- حمص : نصف كوب (مسلوق)

- البقدونس : ضمة (مفرومة)

- الجزر : 1 حبة (مبشورة)

- الكرفس : 2 عود (مفروم)

- الكوسا : 1 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- شعيرية : نصف كوب (أو لسان العصفور (حسب الرغبة))

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون على حرارة عالية وأضيفي البصل والكركم وحركي قليلاً ثم أضيفي اللحم المكعبات وحركي حتى ينضج.

2. أضيفي المرق أو الماء والبندورة واللفت والجزر والكرفس والزعفران وحركي قليلاً ثم أضيفي البقدونس و اتركي الخليط على النار حتى الغليان، غطي القدر وخففي درجة حرارة النار واتركي الشوربة حتى تنضج اللحم مع باقي المكونات لمدة ساعة تقريباً.

3. أضيفي الكوسا والحمص المسلوق واتركيه على النار حتى يطرى قليلاً ثم أضيفي الشعيرية أو لسان العصفور واتركي الشوربة على نار هادئة حتى تنضج جميع المكونات.

4. تبلي الشوربة بالملح والفلفل الأسود.

5. يمكنك زيادة كمية الماء عند الحاجة.

6. قدميها ساخنة وزيني الطبق بالبقدونس عند التقديم.