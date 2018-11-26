شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: كل ما تريد معرفته عن إصابات العين وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العين معرضة لعدد من الإصابات المختلفة، مثلها كباقى أعضاء الجسم، ولكن لحساسيتها يكون التعامل السريع معها والاهتمام بها أمر عاجل وضرورى، ويمكن أن تحدث إصابات العين في العديد من الأماكن، بما في ذلك المنزل أو العمل أو عند ممارسة الرياضة ، والتى نقدم عنها الكثير من التفاصيل وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانية " NHS". ما هى أنواع إصابات العين؟

تشمل الأنواع الشائعة لإصابات العين ما يلي:

• ضربات العين مثل تعرضها للإصابة بقبضة اليد أو الكوع أو الكرة.

• خدوش وكشط الناتجة من أشياء مثل أظافر الأصابع أو فروع الأشجار.

• دخول اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ أو اﻟﻤﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ.

• اختراق أو قطع مثل الجروح من الزجاج أو المقذوفات المتطايرة من الأدوات.

• الحروق الكيميائية مثل التعرض لمنتجات التنظيف المنزلية.

• التعرض للإشعاع مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) من الشمس.

قد يؤدي ارتداء العدسات اللاصقة بشكل غير صحيح إلى إصابة عينيك، خاصةً إذا كانت غير نظيفة، أو ارتداؤها لفترة طويلة.

ماذا عليك فعله عندما تعانى من إحدى إصابات العين؟

- عادة لا يتطلب تهيج أو إصابة بسيطة في مقدمة العين علاجًا طبيًا وتصبح جيدة فى حدود 24 ساعة.

- إذا شعرت بعدم الراحة، فقد تساعد مسكنات الألم.

- لا تلمس أو تفرك عينيك أو تضغط عليها أو ترتدي العدسات اللاصقة لمنع المزيد من التلف.



ولكن ما الذى يكون خلف إحمرار العين؟ - راجع طبيبك أو أخصائي العيون إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الإصابة أو إذا لم تكن أفضل في غضون 24 ساعة.ولكن ما الذى يكون خلف إحمرار العين؟

إذا كان لديك جُسيمات مفككة في عينيك أو تعرضت عيناك لمواد كيميائية فستكون النتيجة هى الإحمرار، فقم باستخدام غسول للعين أو الكثير من الماء النظيف لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل، إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فتذكر إزالتها قبل مسح العين.

متى تذهب فورا للطوارىء عند الإصابة؟

يجب عليك الذهاب فورا إلى أقرب قسم للحوادث والطوارئ، إذا كان لديك:

• ألم دائم أو شديد في العين.

• انخفاض أو ضعف الرؤية.

• الأضواء الساطعة أو البقع أو الهالات أو الظلال في مجال رؤيتك.

• دم مرئي في عينك.

• نقطة سوداء في مركز العين.

• ألم عند التعرض للضوء الساطع.

يجب أيضًا أن تذهب إذا كان سبب الإصابة ناتج عن جسم يطير بسرعة لعينك أو حاد مثل الزجاج أو سكين أو التعرض الكيميائي، وعليك بغسل عينك لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل قبل الذهاب.

ما الذى سيحدث معك فى عيادة طبيب العيون؟

- سيتم سؤالك عن كيفية حدوث الإصابة.

- فحص الرؤية وحركات العين.

- فحص العين لتحديد مدى خطورة الإصابة.

- إذا كان هناك جسم غريب في عينيك، فقد يقوم بإزالته باستخدام ماء وقطن.

- يتم استخدام قطرات مخدر موضعي لتخدير العين قبل إزالة أي كائنات غريبة.

- يصف لك الطبيب مرهم مضاد حيوي أو قطرة للعين لمدة أسبوع للمساعدة في منع العدوى.

- إذا كان لديك قطع في عينك أو ضرر بالعظام حول العين، فقد تحتاج إلى عملية لإصلاحها.

- اعتمادًا على شدة الإصابة، قد يوصي طبيبك بمتابعة موعد في اليوم التالي. كيف يمكنك تجنب إصابات العين؟

يمكن الوقاية من العديد من إصابات العين إذا كنت تتخذ احتياطات السلامة المناسبة أثناء الأنشطة الترفيهية أو العمل، على سبيل المثال، ارتداء حماية العين عند دق المعادن واستخدام الأدوات الكهربائية، ويجب عليك أيضا اتباع التعليمات الخاصة بالاستخدام الآمن والصحي للعدسات اللاصقة.