طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار مع كرات اللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الكرفس : 2 عود (مفروم مكعبات)

- الجزر : 2 حبة (مفروم مكعبات)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- مرق خضار : 4 اكواب

- البطاطس : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- طماطم : كوب (مهروسة)

- لحم كفتة : 500 غراماً (كرات صغيرة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : نصف كوب (طازح ومفروم) طريقة التحضير

1. سخني الزبدة والزيت في قدر عميق على نار متوسطة وقلبي البصل والكرفس والجزر والثوم لمدة 10 دقائق مع التحريك. 2. أضيفي المرق ومكعبات البطاطس واتركي المزيج حتى يغلي ثم غطي القدر وخففي النار واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة. 3. أضيفي الطماطم المهروسة وكرات اللحم والملح وغطي القدر واتركيه على النار لمدة 15 دقيقة أخرى. 4. اسكبي الشوربة في أطباق وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة.

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