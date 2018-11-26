طريقة إعداد وتحضير كبدة الغنم بالكزبرة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- كبدة الغنم : 1 كيلو (مقطّعة إلى مكعبات)
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مفروم)
- الفلفل الأخضر الحار : 1 حبة (المفروم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الثوم : 4 سن (المهروس)
- الكزبرة : كوب (المفرومة)
- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان (الحامض)
- الخبز : حسب الرغبة (للتقديم)
طريقة التحضير
1. اسكبي الزيت، في مقلاة واسعة، ضعيها على نار متوسّطة، وذلك حتى يسخن. ثم، أضيفي البصل والفلفل وقلّبي إلى أن يذبل البصل.
2. أضيفي الكبدة وأنثري الملح والفلفل الأسود وقلّبي لدقائق عدة، إلى أن يتغيّر لونها، ثم خفّفي النار وغطّي المقلاة ودعي الكبدة تطهى لـ5 دقائق، مع إضافة الثوم وبضع قطرات الخل. وبعدها، خفّفي النار وغطّي المقلاة ودعي الكبدة تطهى لـ5 دقائق.
3. إرفعي الغطاء عن المقلاة، وقلّبي الكبدة على نار قوية إلى أن يجفّ ماؤها وتتحمّص. ثم، أضيفي الكزبرة وعصير الليمون الحامض.
4. اسكبي الكبدة في طبق التقديم، وقدّميها ساخنة.
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