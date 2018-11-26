طريقة إعداد وتحضيركبد دجاج الساخن مع الخضار ودبس الرمان

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- كبد الدجاج : 2000 gr
- خس : 200 gr
- البصل الابيض : 500 gr
- الطرخون : 400 gr
- دبس الرمان : ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)
- ملح : رشّة (حسب الرغبة)
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان
- صلصة الفلفل الحلوة : 100 غراماً
- الكمون : رشّة (حسب الرغبة)
- القرفة : رشّة (حسب الرغبة)
- بهارات : رشّة (حسب الرغبة)
- الفطر : علبة (مصفى ومغسول)
طريقة التحضير
1 ـ يُسخّن زيت الزيتون، في مقلاة، ويقلّب كبد الدجاج فيه، حتّى يكتسب لوناً.
2- يُضاف كلّ من البصل والفطر، مع الخلط جيّداً. ويُنثر الملح والبهارات، وتقلّب المكوّنات بواسطة الملعقة.
3 ـ يُسكب دبس الرّمان وصلصة الفلفل الحلو، ويُطهى الخليط لمدّة دقيقتين.
4 ـ تُنزع المقلاة عن النار، ثمّ يُضاف الخسّ ويُقلّب مع الخليط، ويقدّم على الفور.
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