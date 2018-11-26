طريقة إعداد وتحضيركبد دجاج الساخن مع الخضار ودبس الرمان

المقادير

- كبد الدجاج : 2000 gr

- خس : 200 gr

- البصل الابيض : 500 gr

- الطرخون : 400 gr

- دبس الرمان : ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- صلصة الفلفل الحلوة : 100 غراماً

- الكمون : رشّة (حسب الرغبة)

- القرفة : رشّة (حسب الرغبة)

- بهارات : رشّة (حسب الرغبة)

- الفطر : علبة (مصفى ومغسول)

طريقة التحضير

1 ـ يُسخّن زيت الزيتون، في مقلاة، ويقلّب كبد الدجاج فيه، حتّى يكتسب لوناً.

2- يُضاف كلّ من البصل والفطر، مع الخلط جيّداً. ويُنثر الملح والبهارات، وتقلّب المكوّنات بواسطة الملعقة.

3 ـ يُسكب دبس الرّمان وصلصة الفلفل الحلو، ويُطهى الخليط لمدّة دقيقتين.

4 ـ تُنزع المقلاة عن النار، ثمّ يُضاف الخسّ ويُقلّب مع الخليط، ويقدّم على الفور.