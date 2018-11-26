طريقة إعداد وتحضير كبدة الدجاج بالصوص

المقادير

- لتحضير الصلصة :

الفليفلة الحمراء : 2 حبة

الثوم : فص (مفروم)

زيت الزيتون : ربع كوب

- كبدة الدجاج : 240 غراماً

- فتات الخبز : 40 غراماً

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 4 حبات (مخفوق)

- دقيق : 40 غراماً

- الجرجير : 40 غراماً

طريقة التحضير

1. في طبق عميق، ضعي الدقيق وفي طبق ثانٍ ضعي البيض المخفوق وفي ثالث فتات الخبز.

2. غمّسي قطع كبدة الدجاج أولاً بالدقيق ثمّ البيض ثمّ فتات الخبز.

3. في مقلاة مليئة بزيت الزيتون، قلّي كبدة الدجاج حتى تنضج وتصبح مقرمشة ذهبيّة اللون.

4. لتحضير الصلصة: في مقلاة على النار، إشوي الفليفلة حتى تسوّد.

5. ضعي الفليفلة في الماء البارد وأزيلي البذور والقشرة السوداء الخارجية الناتجة عن الشوي.

6. في مقلاة، حمّي زيت الزيتون وضعي الثوم والفليفلة الحمراء على النار لفترة قصيرة.

7. ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي واهرسيها.

8. في طبق التقديم، ضعي أوراق الجرجير وفوقها قطع الكبدة البانيه.

9. ثم وزّعي الصلصة المحضّرة وقدميها.