انت الان تتابع موضوع أين يوجد فول الصويا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

العديد من الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا – مثل التوفو، بدائل فول الصويا، صلصة الصويا، دقيق الصويا وزيت فول الصويا – يمكن العثور عليها في محلات السوبر ماركت، وكذلك مخازن الأغذية الطبيعية والصحية والآسيوية، وهناك أنواع عديدة من البدائل الغذائية المصنوعة من فول الصويا، مثل الجبن، والذرة، والهمبرجر، والهوت دوج، والآيس كريم، وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي تحتوي على فول الصويا .

مصادر فول الصويا

1- فول الإداماميه ” فول الصويا الأخضر “

يتم حصاد فول الصويا عندما لا يزال أخضر اللون، ويمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو خضروات رئيسية، بعد الغليان في الماء المملح قليلاً لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وهو على هذه الحالة يكون غني بالبروتين والألياف، ولا يحتوي على الكوليسترول، ويمكن شراء الإداماميه بقشرة أو في كيس مغلف في السوبر ماركت، أو في قسم الطعام المجمد .

2- بدائل اللحوم

تستخدم بدائل اللحوم، التي تحتوي على بروتين الصويا أو التوفو، في أشياء مثل البرجر والنقانق ولحم الخنزير المقدد والهوت دوج، وعموما فهي خالية من الكوليسترول ومنخفضة في الدهون أكثر من اللحوم العادية، لذا فهي مصادر ممتازة من البروتين والحديد ومجموعة فيتامينات ب .

3- الميسو

ميسو هو عجينة صويا مالحة غنية تستخدم في الطبخ الياباني، يصنع اليابانيون حساء الميسو ويستخدمون الميسو لتنكيه مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل الصلصات والمخللات، ويجب أن يتم تبريد معجون الميسو، ويحتوي الميسو على الحد الأدنى من بروتين الصويا وهو يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم .

4- حليب الصويا

تنتج فول الصويا التي يتم غمرها ونفثها من الأرض، سوائل تسمى حليب الصويا، ويعتبر حليب الصويا غير المحبب مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة وفيتامينات ب، ولكنه يفتقر إلى الكالسيوم وفيتامين د، ويمكن العثور على حليب الصويا في حاويات غير مبردة أو في قسم منتجات الألبان في السوبر ماركت، كما يباع كمسحوق ليتم مزجه مع الماء، وحليب الصويا هو بديل ممتاز للحليب، للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ويمكن استخدامه كمشروب أو كمكان الحليب في الطهي .

5- فول الصويا المحمص

فول الصويا المحمص هي فول الصويا الكاملة التي تم نقعها في الماء ثم خبزها حتى تتحمر، وفول الصويا يأتي في مجموعة متنوعة من النكهات، فهو غني بالبروتين والإيسوفلافون، وهي يشبه الفول السوداني في الملمس والنكهة .

6- صلصة الصويا

صلصة الصويا هي سائل بني غامق مصنوع من فول الصويا الذي خضع لعملية تخمير، تحتوي صلصة الصويا على أقل نسبة من بروتين الصويا وهي غنية بالملح، ونوعان من صلصة الصويا هما tamari و Shoyu، الـ shoyu هي مزيج من فول الصويا والقمح، أما الـ tamari فهي من فول الصويا فقط، وهي منتج ثانوي لميسو، وهناك صلصة أخرى تحتوي على الصويا صوص وهي صلصة ترياكي، وتحتوي على صلصة الصويا والمكونات الأخرى مثل السكر والخل والتوابل .

7- التيمبي

التيمبي هو منتج فول الصويا، حيث يتم تخمير فول الصويا الكامل، في بعض الأحيان يخلط مع حبة أخرى مثل الأرز أو الدخن، ويتم ضغطه في كعكة أو بار مع نكهة مدخنة، ويمكن تقطيعها وشويها وإضافتها إلى الحساء، أو مزجها مع الفلفل الحار، وتوجد في مخازن الأغذية الآسيوية والصحية .

8- بروتين الصويا

يشير بروتين الصويا ( TSP ) إلى المنتجات المصنوعة من دقيق الصويا المحكم، ومركّزات بروتين الصويا المحضرة، وألياف الصويا المغزولة، ويحتوي دقيق الصويا على حوالي 70 في المائة من البروتين ويحتفظ بمعظم الألياف الغذائية لفول الصويا، ويباع دقيق الصويا على شكل حبيبات وقطع، ويكون لديه نسيج مطاطي، ويستخدم على نطاق واسع في الطبخ .

9- التوفو

التوفو، والمعروف أيضًا باسم فول الصويا الرائب، هو منتج فول الصويا الناعم والسلس المصنوع عن طريق تخثر حليب الصويا الطازج والحار، والتوفو له نكهة خفيفة ويمتص بسهولة نكهات التتبيلة، والتوابل والمكونات الأخرى، والتوفو غني بالبروتين عالي الجودة وفيتامينات ب، ومنخفض في الصوديوم، وهناك نوعان رئيسيان من التوفو :

– يأتي التوفو المعبأ بالماء في أصناف من الشركة، سواء الصلب أو اللين، ويتميز هذا التوفو بالكثافة والصلابة ويمزج بشكل جيد في أطباق القلي والحساء .

– التوفو الحريري يأتي في أصناف من خارج الشركة، وهو ثابت وناعم ومنخفض الدسم، يتم إجراء هذا التوفو بواسطة عملية مختلفة قليلاً تنتج منتج أكثر ليونة، والتوفو الحريري يعمل يدخل بشكل جيد في الأطباق المهروسة أو المخلوطة .

10- فول الصويا الكامل

عندما تنضج فول الصويا في القرون، فإنها تنضج في حبة صلبة وجافة تشبه البقوليات الأخرى، ومعظم أنواع فول الصويا الناضجة صفراء، ولكن بعضها بني وأسود، وفول الصويا الكامل مصدر ممتاز للبروتين والألياف الغذائية، ويمكن طهيه واستخدامه في الصلصات واليخنة والحساء، ويمكن تحميص فول الصويا الكامل المنقوع للوجبات الخفيفة، وهو متاح في متاجر الأغذية الطبيعية وبعض محلات السوبر ماركت، وعند نموه بدون مواد كيميائية، يشار إليه باسم فول الصويا المزروع عضوياً .