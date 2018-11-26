ما هي الأمراض التي يسببها التدخين

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يتسبب التدخين في الكثير من المشاكل الصحية وقد يسبب الموت أيضا، وهو السبب في مواجه الكثير من الأمراض الصعبة والظروف الصحية الحرجة، وفيما يلي بعض من أكثر الأمراض التي يسببها التدخين .

الأمراض التي يسببها التدخين

سرطان الرئة

يموت عدد كبير من الناس بسبب الاصابة بـ سرطان الرئة أكثر من أي نوع آخر من السرطان، ويعتبر تدخين السجائر هو أحد العوامل الأول للإصابة بسرطان الرئة، وهي مسؤولة عن 87 في المئة من وفيات سرطان الرئة حيث تكون الفرصة في البقاء على قيد الحياة بعد خمس سنوات من تشخيص الحالة أقل من 1 من 5 أشخاص.

مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD

هو أحد الأمراض الرئوية التي يسبب صعوبة في التنفس ويتسبب في العجز السريع والموت مبكر، ويتسبب في اصابة المصاب بالكثير من الكسل فلا يستطيع المصاب صعود السلالم أو المشي ، وحوالي 80 في المئة من جميع مرض الانسداد الرئوي المزمن تحدث بسبب تدخين السجائر، وهو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في الولايات المتحدة.

أمراض القلب

التدخين يسبب الضرر في كل عضو في الجسم خاصة القلب الذي يعتبر السبب الاول للوفاة في الولايات المتحدة، ويمكن أن يتسبب التدخين في حدوث انسداد وتضيق في الشرايين، مما يسبب انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، وعندما يتم تخفيض استهلاك السجائر فإن معدلات الإصابة بأمراض القلب تقل.

السكتة الدماغية

التدخين يؤثر على الشرايين مما يؤدي إلى الاصابة بالسكتة الدماغية، حيث تحدث السكتة الدماغية عندما يتم منع تدفق الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت مما يسبب موت خلايا الدماغ بسبب نقص الأكسجين، ويمكن للسكتة الدماغية أن تسبب الشلل وتغيير وظائف المخ وقد يؤدي إلى الموت، وتعتبر السكتة الدماغية هي السبب الرابع للوفاة في الولايات المتحدة وهي سبب الرئيسي للإعاقة لدى الكثير من البالغين.

الربو

الربو هو مرض رئوي مزمن يتسبب في صعوبة تحريك الهواء داخل وخارج الرئتين، ويعمل دخان السجائر على تهيج الممرات الهوائية داخل الرئة، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الاصابة بنوبات الربو المفاجئة والشديدة، والربو هو حالة صحية خطيرة تؤثر على أكثر من 26 مليون أمريكي والتدخين يجعله أسوأ.

المشاكل الانجابية للنساء

يسبب التدخين الكثير من المشاكل الانجابية للنساء، حيث يسبب الحمل خارج الرحم وحيث عندما تيتم زرع البويضة المخصبة في مكان آخر غير الرحم ولا تستطيع البويضة البقاء على قيد الحياة مما يهدد حياة الأم، ويعمل التدخين على انخفاض الخصوبة ويسبب الكثير من المشاكل الانجابية.

انخفاض وزن الطفل عند الولادة

يؤثر التدخين على صحة الأم وعلى صحة جنينها، حيث يمكن أن يسبب التدخين أثناء الحمل ولادة الأجنة قبل الأوان وانخفاض وزن المواليد ويزيد لديهم خطر الاصابة بالمضاعفات الصحية وقد يتسبب في الموت.

داء السكري

يعتبر المدخنين أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، حيث يزداد الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 30 إلى 40 في المائة بالنسبة للمدخنين مقارنة مع غير المدخنين، ويزيد التدخين من خطر حدوث مضاعفات بمجرد تشخيص مرض السكري مثل الاصابة بأمراض القلب والكلى ويسبب مشاكل في تدفق الدم إلى الساقين والقدمين مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى وبتر الأعضاء، ويسبب الاصابة بالعمى وتلف في الأعصاب.

العمى وإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر

يسبب التدخين الكثير من الضرر للعيني ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر، ويسبب الاصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، ويعد التدخين هو السبب الرئيسي للعمى عند كبار السن الذين يبلغون 65 عامًا فما فوق.

الاصابة بأنواع مختلفة من السرطان

يتسبب التدخين في الاصابة بأكثر من 10 أنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وسركان الكبد، وسرطان المعدة والبنكرياس، والذين يدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان ويقلل التدخين من معدلات البقاء على قيد الحياة خاصة لمرضى سرطان البروستاتا.