انت الان تتابع موضوع أعراض زيادة الكالسيوم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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زيادة الكالسيوم : هو حالة يكون فيها مستوى الكالسيوم في الدم فوق المعدل الطبيعي، حيث يتسبب الكثير من الكالسيوم في الدم إلى اضعاف العظام، ويسبب الكثير من المشاكل الصحية مثل الاصابة بحصوات الكلى، وعادة زيادة الكالسيوم في الدم يكون نتيجة لخلل في غدة جارات الدرق التي تقع خلف الغدة الدرقية، ومن الأسباب الأخرى لزيادة الكالسيوم في الدم الاصابة ببعض الانواع من السرطان ، أو بعض الاضطرابات الطبية الأخرى بسبب تناول بعض الأدوية أو الاكثار من تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د.

علامات وأعراض زيادة الكالسيوم في الدم

تتغير الاعراض ما بين عدم وجود أعراض إلى أعراض حادة فقد لا تظهر لدي المريض أي علامات أو أعراض إذا كان زيادة الكالسيوم في الدم خفيفًا، وفي الحالات الأكثر شدة تظهر علامات وأعراض ذات صلة بأجزاء الجسم المتأثرة بمستويات الكالسيوم العالية في الدم مثل :

– الكلى : زيادة الكالسيوم في الدم يعني أن على الكلى العمل بجد للتخلص من هذا الكالسيوم، مما يسبب الشعور بالعطش المفرط والتبول المتكرر.

– الجهاز الهضمي : زيادة الكالسيوم في الدم يمكن أن يسبب اضطرابات المعدة والغثيان والقيء والإمساك.

– العظام والعضلات : في معظم الحالات يتم ترحيل الكالسيوم الزائد في الدم إلى العظام مما يضعفها، مما يسبب الاصابة بآلام في العظام وضعف في العضلات ويسبب الاكتئاب.

– الدماغ : زيادة كالسيوم الدم يمكن أن يؤثر في طريقة عمل الدماغ مما يؤدي إلى الاصابة بالارتباك والخمول والتعب، ويمكن أن يسبب الاكتئاب.

– القلب : نادراً ما يتسبب زيادة كالسيوم الدم مشاكل في وظائف القلب، ولكنه ممكن أن يسبب خفقان وإغماء ومؤشرات عدم انتظام ضربات القلب، وبعض المشاكل القلبية الأخرى.

ويجب الاتصال بالطبيب إذا ظهرت أي من هذه العلامات والأعراض التي تشير إلى زيادة كالسيوم الدم.

أسباب زيادة الكالسيوم في الدم

يساعد الكالسيوم على بناء العظام والاسنان وتقلص العضلات وتوصيل إشارات الأعصاب، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من الكالسيوم في الدمك تقوم الغدد الجار درقية بإفراز هرمونًا يؤدي إلى افراز الكليتان كمية أقل من الكالسيوم وتنشط المزيد من فيتامين د الذي يلعب دورًا حيويًا في امتصاص الكالسيوم، وهذا التوازن الدقيق بين الكالسيوم في الدم و hypercalcemia يمكن أن يتعطل بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، ويحدث فرط كالسيوم الدم عن طريق :

– الغدد الجار درقية : تعتبر هي السبب الأكثر شيوعًا لزيادة كالسيوم الدم ، وبعض حالات الغدد الجار الدرقية المفرطة وجود ورم صغير غير سرطاني أو تضخم واحد أو أكثر من الغدد الجار درقية الأربعة.

– السرطان : يزيد الاصابة بسرطان الرئة وسرطان الثدي وبعض أنواع السرطان في الدم من خطر الاصابة بزيادة كالسيوم الدم، ويتسبب في انتشار الأورام الخبيثة إلى العظام.

– أمراض أخرى : هناك بعض الأمراض مثل السل والساركويد يمكن أن ترفع مستويات فيتامين د في الدم ، مما يحفز الجهاز الهضمي لزيادة الكالسيوم.

– بعض العوامل الوراثية : هو اضطراب وراثي نادر يعرف باسم زيادة كالسيوم الدم، وذلك بسبب وجود مستقبلات الكالسيوم الخاطئة في الجسم وفي هذه الحالة لا تظهر أي أعراض أو مضاعفات لزيادة كالسيوم الدم.

– الجلوس لفترة طويلة : يمكن للأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الجلوس أو الاستلقاء أن يصابوا بتطوير زيادة كالسيوم الدم .

– الجفاف الشديد : السبب الشائع لزيادة كالسيوم الدم الخفيف هو الجفاف، وجود كمية أقل من السوائل في الدم ويؤدي إلى زيادة تركيزات الكالسيوم.

– الأدوية : بعض الأدوية مثل الليثيوم الذي يستخدم لعلاج الاضطراب ثنائي القطب، وقد تزيد من إفراز هرمون الغدة الجار درقية.

– المكملات : تناول كميات زائدة من مكملات الكالسيوم أو الفيتامين D مع مرور الوقت، مما يرفع مستويات الكالسيوم في الدم فوق المعدل الطبيعي.

عوامل خطر الاصابة بزيادة كالسيوم الدم

زيادة السن في النساء

يتسبب زيادة سن النساء في خطر زيادة افرازات الغدد الجار درقية، وزيادة مضاعفات زيادة كالسيوم الدم مثل هشاشة العظام، وإذا استمر إفراز الكالسيوم في الدم يزداد الاصابة بـ هشاشة العظام مما قد يؤدي إلى كسور العظام وتقوس العمود الفقري وفقدان الطول.

حصى الكلى

إذا كان البول يحتوي على الكثير من الكالسيوم، وفي حالة وجود بلورات في الكليتين فقد تتحد البلورات وتشكل حصى الكلى.

فشل كلوي

زيادة كالسيوم الدم الحاد يمكن أن يسبب الضر للكلى، مما يحد من قدرتها على تطهير الدم والقضاء على السوائل.

مشاكل الجهاز العصبي.

زيادة كالسيوم الدم الحاد يمكن أن يؤدي إلى الكثير من مشاكل الجهاز العصبي مثل الشعور بالارتباك والخرف والغيبوبة.

عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن يؤثر زيادة كالسيوم الدم على النبضات الكهربائية التي تؤثر في تنظيم ضربات القلب.