شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب "الزغطة" وامتى يكون علاجها ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحازوقة او الزغطة، هى من المشاكل المزعجة التى نتعرض لها دائما، وهى عبارة عن تشنجات فى عضلة الحجاب الحاجز، وهو الذى يتحكم فى نسبة الاكسجين فى الدم وطرد ثانى اكسيد الكربون ويقوم بتنظيم التنفس، وقد يكون سبب الزغطة مؤقتا نتيجة تناول بعض الأطعمة أو بسبب مشكلة صحية. وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز أسباب الزغطة هى: أسباب الزغطة أسباب الزغطة

الزغطة 1: المشروبات الغازية والكحول. 2: الافراط فى تناول الطعام. 3:التوتر والقلق. 4:ابتلاع الهواء مع العلكة أو مص الحلويات.

الزغطة . 5:قد يكون سبب الزغطة المستمر هو تهيج فى الأعصاب. 6:وجود بعض الشعيرات فى طبلة الأذن . 7:ورم أو تضخم فى الغدة الدرقية. 8:ارتجاع المرىء. 9:التهاب الحلق والحنجرة. 10:اضطراب الجهاز العصبى. إذا كان السبب مؤقتا نتيجة تناول الطعام والمشروبات الغازية والكحولية فيختفى بعض قليل، أما إذا كان بسبب مشكلة صحية فلا بد من علاجها فورا منعا للإزعاج، حيث تعيق الزغطة بعض الامور الحياتية مثل تناول الطعام والشراب والكلام والنوم.

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