طريقة إعداد وتحضير منسف باللحم للعزومات

المقادير

- لبن جميد : 350 غراماً (أردني)

- لحم غنم : كيلو ونصف (بالعظم)

- هيل : 5 حبات

- ورق غار : 2 ورقة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (حبّ)

- البصل : 2 حبة

- ملح : ملعقة كبيرة

- الأرز المصريّ : 6 اكواب (مغسول ومنقوع)

- الماء : 9 اكواب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- خبز شراك : 3 أرغفة

- لوز : ربع كوب (مقلي)

- صنوبر : ربع كوب (مقلي)

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1. اغسلي قطع اللحم ونشفيها بورق المطبخ وضعيها في وعاء.

2. أضيفي الملح لقطع اللحم وافركيه بالملح واتركيه بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

3. كسري الجميد بالسكين ليصبح قطع صغيرة وضعيه في طبق وأضيفي له ماء مغلي يغمره واتركيه بالثلاجة لليلة كاملة مع الحرص على تغطية الطبق.

4. سخني مقدار كوب من الماء وأضيفي الجميد المنقوع له وضعي المزيج في الخلاط واخلطيه حتى يصبح ناعماً وكريمي.

5. صبي المزيج بواسطة مصفاة في قدر واسع ويمكنك إضافة القليل من الماء المغلي لتخفيف سماكة اللبن.

6. اغسلي اللحم من الملح وصفيه ثم ضعيه في قدر وأضيفي ماء حتى يغمر اللحم وأضيفي بصلة كاملة دون تقطيع وورق الغار وحبوب الفلفل الأسود واتركي المزيج حتى يغلي لمدة 15 دقيقة.

7. ارفعي القدر عن النار واغسلي اللحم من الماء وأضيفيه في قدر الجميد ثم أضيفي بصلة كاملة دون تقطيع وحبات الهيل والكركم وضعي القدر على النار واتركيه حتى يغلي الجميد.

8. خففي النار واتركي الخليط لمدة 2 - 3 ساعات ويمكنك زيادة كمية الماء حسب الحاجة واتركيه حتى ينضج اللحم.

9. سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة وأضيفي الأرز وحركي لمدة دقيقة ثم أضيفي الماء والملح والفلفل الأبيض وخففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الأرز.

10. ضعي رغيفين من خبز الشراك في صينية كبيرة ووزعي نصف كوب من الجميد فوقه ثم اسكبي الأرز فوقها.

11. صبي كمية من الجميد فوق الأرز حسب الرغبة بحيث يتشرب.

12. وزعي قطع اللحم ووزعي الصنوبر واللوز المقلي.

13. ضعي باقي كمية الجميد في طبق عميق وقدميه إلى جانب الأرز.