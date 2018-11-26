طريقة إعداد وتحضير عجة البيض المقلية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- البيض : 6 حبات
- ملح : ملعقة صغيرة
- دقيق : نصف كوب
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- بابريكا : 2 ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)
- بقدونس : نصف كوب (مفروم)
- الزيت النباتي : كوب
طريقة التحضير
1. ضعي البيض في وعاء، الدقيق، البصل الأخضر والبقدونس. نكّهي بالملح، الفلفل الأسود والبابريكا.
2. اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل.
3. في قدر على حرارة متوسطة، سخّني الزيت النباتي.
4. عندما يسخن الزيت، أضيفي ربع كوب من مزيج البيض.
5. أعيدي الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.
6. عندما تحمرّ الأطراف، اقلبي أقراص العجة لتنضج من الجهة الثانية.
7. عندما تنضج العجة، ضعيها في طبق على محارم ورقية حتى تتخلصي من الكمية الفائضة من الزيت.
8. قدّمي العجة ساخنة.
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