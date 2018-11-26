طريقة إعداد وتحضير سلطة الشمندر بجبن الحلوم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- خل التفاح : 2 ملعقة كبيرة

- الجرجير : 2 كوب (صغير الحجم)

- الشمندر : 1 حبة (مسلوق ومقشر ومفروم مكعبات)

- جبنة الحلوم : 200 غم (مفرومة مكعبات)

- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة طريقة التحضير

1. اخلطي الشمندر مع الجبن والنعنع والجرجير في طبق. 2. اخلطي خل التفاح والليمون وزيت الزيتون جيداً. 3. صبي المزيج فوق السلطة وقدميها.

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