طريقة إعداد وتحضير سلطة جبن الحلوم مع الخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الجوز : نصف كوب (مفروم خشن)

- العسل : ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- : 2 ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- جبنة الحلوم : كوب (مقطعة شرائح محمر أو مشوي)

- الرمان : نصف كوب (طازج / للتزيين)

- خس : كوب (مفروم خشن)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف) طريقة التحضير

1. اخلطي الخس مع الطماطم الكرزية والجوز والرمان في طبق. 2. اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والعسل ودبس الرمان والماسترد والملح جيداً. 3. أضيفي الجبن الحلوم المشوي فوق الخس والطماطم. 4. وزعي الصلصة فوقه وقدميها فوراً.

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