القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 2 حبة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- دقيق : كوب

- لبن : كوب

- الزيت : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- الكاكاو : ملعقتان صغيرتان

- البوظة بنكهة الفانيليا : كوبان

- صلصة الشوكولاته الجاهزة : كوب طريقة التحضير

1. يخلط الدقيق مع البيض والسكر والبيكنج بودر والزيت في الخلاط الكهربائي. 2. يقلب الكاكاو في اللبن ويضاف للخليط السابق. 3. توضع كمية قليلة في مقلاة بها قليل من الزيت على النار وتقلب على الوجهين. 4. تترك لتبرد وبعدها يتم وضع الآيس كريم وفوقه صلصة الشوكولاتة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضيربان كيك بالشوكولاتة الشهية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .