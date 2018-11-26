شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرضت لحادث.. تعرف على علامات النزيف الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يكون هناك سبب أو مصدر لحدوث النزيف الداخلى فى الجسم، حتى في حالة الصدمة قد لا يكون النزيف الداخلي واضحًا على الفور، ويكون هناك حاجة إلى الفحص الدقيق.

تشمل علامات وأعراض النزيف الداخلي وفقا لموقع " verywellhealth" : الدوار، الألم، ضيق التنفس، سرعة دقات القلب ، قد تظهر هذه الأعراض بغض النظر عن مكان حدوث النزيف ، ولكن هناك عدد من الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها على موقع النزيف ، قد تتضمن مضاعفات النزيف الداخلي الصدمة ، وفي النهاية موت الأنسجة.



اسباب النزيف الداخلى

أسباب النزيف الداخلى

بعض الأسباب التى قد للنزيف الداخلي تشمل:

1- التعرض لصدمة:

هناك عدد من الحالات التى تسبب فيها الصدمة نزيفا داخليا عندما يخترق شيئا داخل الجسم أو الصدمات الناتجة عن حادث، وقد تسبب بعض أنواع الكسور فى الذارع أو الساق نزيفا داخليا نتيجة تمزق الأوعية الدموية والأنسجة الأخرى.

2- تمدد الأوعية الدموية:

يمكن أن يؤدي تضخم الأوعية الدموية إلى حدوث تمزق، في بعض الأحيان أثناء الراحة أو حتى أثناء النوم، قد يحدث تمدد الأوعية الدموية في أي مكان بالجسم أبرزهم تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ، وفي الشريان الأورطي في الصدر ، وفي الشريان الأورطي البطني.

3- اضطرابات النزيف داخل الجسم:

قد تسبب اضطرابات النزف نزيفًا داخيا أو تزيد من احتمال حدوث نزيف داخلي عند دمجها مع أسبابه المعروفة الأخرى بعض هذه الاضطرابات ، مثل الهيموفيليا تظهر عادة منذ الولادة ، في حين أن بعض الاضطرابات النزفية الطفيفة قد لا تظهر حتى سن البلوغ.



اعراض النزيف الداخلى

أعراض النزيف الداخلى

الدوار: نتيجة فقدان كمية كبيرة وسريعة من الدم.

الألم : أحد الأعراض الشائعة للنزيف الداخلي مثل الألم البطني الشديد أو الصداع الشديد في بعض مناطق الجسم ، وقد يكون الألم موضعيًا في منطقة النزف.

ضيق التنفس : عدم القدرة على أخذ النفس مع فقدان الدم وذلك نتيجة قلة عدد من خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين المتداول لنقل الأكسجين إلى الأنسجة.

ألم في الصدر أو الكتف: بسبب عدم كفاية الأكسجين الذي يتم توصيله إلى الشرايين التاجية التي تغذي القلب.

وخز في اليدين أو القدمين: مع فقدان الدم غالباً ما يقوم الجسم "بتمشيط" الدورة الدموية إلى الأطراف ، وإعادة توجيه تدفق الدم إلى الهياكل الحيوية مثل القلب والدماغ.

التغييرات في الرؤية والعصبية: قد تكون التغيرات البصرية محددة مثل الرؤية المزدوجة أو الضعف أو التنميل في أحد جانبي الجسم، أو الصداع الشديد.

الغثيان أو القيء: بسبب فقدان الدم تحديدًا عند حدوث نزيف في الجهاز الهضمي أو الدماغ.