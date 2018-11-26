شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة إيرانية لنقل أول رائد إيراني للفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مفاجأة من العيار الثقيل تزيح إيران الستار عن كبسولة لإيفاد أول رائد فضاء إيراني إلى الفضاء الخارجي، في إطار أعمال المعرض الدولي الجوي الإيراني.

وحسب وكالة «فارس»، صرح بذلك الأمين العلمي للمعرض الجوي الإيراني، فتح الله قمي، خلال مراسم بدء أعمال المعرض في نسخته التاسعة في كيش، وتابع أن العمل يجري على قدم وساق في وضع تصميم وتصنيع كبسولة لإيفاد اول رائد فضاء إيراني إلى الفضاء الخارجي، وسوف يتم إزاحة الستار عنها في المعرض الجاري، وأشار قمي إلى أن هذا المشروع سوف يدخل حيز التنفيذ عام 2025