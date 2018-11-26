طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالفراولة

المقادير

- ملح : ملعقة صغيرة

- سكر : 265 gr

- البيض : 4 pcs

- حليب : 1000 ml

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (مذوّبة)

- الفراولة : 50 gr (مقطعة)

- الموز : 50 gr (مقطعة)

- كريما : ملعقة كبيرة (مخفوقة)

- طحين : 600 gr

- بيكنج بودر : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- القرفة : 1 pcs (عود)

- القرنفل : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. يضاف كلّ من البيض والحليب والزبدة المذوبة إلى الخليط الجاف (الدقيق والبيكنج باودر والملح و40 غرام من السكر)، مع الخفق جيداً.

2. تسخّن مقلاة عميقة غير لاصقة أو صينية مسطّحة بدون إضافة الزيت، تسكب من ملعقة ونصف إلى ملعقتين من الخليط فيها، وعندما تظهر الفقاعات على السطح، تقلب الفطيرة على الوجه الآخر وتطهى حتى تصبح ذهبية اللون من الوجهين، وهو ما يتطلّب دقيقة تقريباً لكل وجه.

3. لإعداد الصلصة: تخلط جميع مكوّناتها (كوب من الماء، كوب من السكر، ملعقة من العسل، عود من القرفة، ½ ملعقة صغيرة من القرنفل، ½ ملعقة من جوزة الطيب).

4. تحرّك في قدر توضع على نار خفيفة، إلى أن تغلي. ثم، يرفع هذا المزيج وينزع عود القرفة، ويدع إلى أن يبرد.

5. ثم يستخدم على "البان كيك" التي تزيّن بالموز والفراولة والكريما المخفوقة والصلصة.