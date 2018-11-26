طريقة إعداد وتحضير ميني بان كيك

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- عجينة : حسب الرغبة (خليط البان كيك جاهز)
- كيوي : كوب
- شوكولاتة نيوتيلا : كوب
طريقة التحضير
1. اقلي عجينة البان كيك بمقلاة غير لاصقة، واحرصي أن يكون حجمها صغيرة، بمقدار ملعقة كبيرة واحدة. وقلبي العجينة على الوجهين حتى تنضج وتتحمر من الجهتين.
2. ادهني شوكولاتة النوتيلا على قطعة من عجينة البان كيك، ثم ضعي قطعة أخرى فوق الشوكولاتة، وثبتي القطعتين بشريحة من الكيوي، وعود خشبي.
3. ضعي الحبات الجاهزة بطبق التقديم وقدميها.
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