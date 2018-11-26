طريقة إعداد وتحضير بان كيك الموز والنوتيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : نصف كوب

- سكر : نصف ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الموز : 2 حبة (مهروس)

- الشوكولاتة : 3 ملاعق كبيرة (نوتيلا)

- الموز : 2 حبة (مقطع، للتزيين) طريقة التحضير

1. اخلطي الموز المهروس مع السكر والملح والبيض والحليب بالخلاط الكهربائي حتى يتجانس. 2. أضيفي البيكنج باودر إلى الطحين واخلطيهم، ثم أضيفيه إلى خليط الموز والبيض مع التحريك. 3. ضعي الزيت في مقلاة صغيرة غير لاصقة وسخنيه على النار ثم ضعي مقدار من العجينة واتركيه لمدة دقيقتين ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى يصبح لونه ذهبيا وأعيدي الكرة حتى نفاذ كمية العجين. 4. زيني قطع البان كيك بشوكولاتة النوتيلا والموز المقطع وقدميها.

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