طريقة إعداد وتحضير البان كيك مع التين على الطريقة اليونانية

المقادير

- دقيق : 60 غراماً (للعجينة)

- ملح : قبضة (للعجينة)

- البيض : 1 حبة

- حليب : 175 ملليلتراً (للعجينة)

- الزيت : قليل (للقلي، للعجينة)

- تين : 6 حبات (للحشو)

- العسل : ملعقتان كبيرتان (للحشو، مع القليل الإضافي للتزيين)

- جبن الريكوتا : 125 غراماً (للحشو)

- النعناع : ملعقتان صغيرتان (للحشو)

طريقة التحضير

1. لإعداد العجينة: اخلطي الدقيق مع الملح في وعاء. اخلطي البيض والحليب في وعاء ثان، من ثم اسكبي خليط البيض والحليب، فوق الدقيق، تدريجياً، مع الاستمرار في الخلط، حتى تحصلي على مزيج كثيف القوام. حمّي المقلاة، مع مسح قعرها بالقليل من الزيت بواسطة ورقة من المحارم مبلولة فيه، اسكبي القليل من خليط العجينة، حتى تملئي القعر، واطهيها على النار حتى تبدأ جوانبها بالانتفاخ، من ثم استخدمي سكيناً حتى تمنعي التصاق الجوانب بالمقلاة، فرفع العجينة. من ثم ضعي العجينة الساخنة جانباً، مع غطائها بمنديل المطبخ. وكرري العملية مع الكمّ المتبقي من العجين.

2. قطعي حبات التين إلى أنصاف، وضعيها على ورق الخبز، وبلليها بملعقة من العسل، من ثم أدخليها إلى الفرن، حتى تصبح بنية. ضعيها على الجهة الأخرى لبعض الوقت حتى تصبح بنية أيضاً.

3. اخلطي جبن "الريكوتا" مع الكمّ المتبقي من العسل، والنعناع.

4. أضيفي التين وخليط الجبن والعسل إلى 4 أرغفة من "البانكيك" الساخنة. وقدميها على الفور.