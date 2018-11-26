طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالكرز لرجيمك

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ملعقتان صغيرتان

- حليب : نصف كوب (قليل الدسم)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : نصف كوب (أسمر)

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : 5 غرام (مطحونة)

- كرز : كوبان (مجفف)

- لوز : ربع كوب (مقطع شرائح رفيعة) طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة. 2. وزعي ملعقة من الزبدة في صينية غير لاصقة صغيرة و أدخليها الفرن حتى تذوب ملعقة الزبدة. 3. ذوبي ملعقة الزبدة الأخرى وضعيها في وعاء ثم أضيفي للوعاء الحليب والبيض والفانيلا واخلطي. 4. أضيفي الطحين والسكر والملح و القرفة واخلطي المزيج حتى تتمازج المكونات. 5. في الصينية المجهزة سابقا وزعي حبات الكرز ثم أضيفي خليط البان كيك ثم وزعي اللوز الشرائح. 6. أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج. 7. اتركيها لتبرد لمدة 5 دقائق ثم قطعيها وقدميها ساخنة.

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