طريقة إعداد وتحضير تارت الكيك بالبندق والشوكولاتة اللذيذ

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كيك الشوكولاتة المخبوزة : قالب (صغير الحجم)

- مربى التوت : ملعقتان كبيرتان

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- بندق : ربع كوب (مطحون)

- كريما سائلة : كوبان

- الشوكولاتة : نصف كوب (مفرومة)

- شوكولاتة نيوتيلا : ملعقتان كبيرتان

- كرز : حسب الرغبة (للتزيين) طريقة التحضير

1. فتتي الكيك الجاهز واعجنيه بالمربى والزبدة ورصيه في صينية قاعدتها متحركة أو بطبق بايركس. 2. رشي البندق المطحون على وجه الكيك المرصوص. 3. سخني الكريما على النار ثم أضيفي الشوكولاتة المفرومة والنوتيلا وحركي حتى تتجانس ويصبح الخليط ناعم. 4. اسكبي خليط الكريما على البندق فوق الكيك وزيني بالبندق والكرز واتركيها لتبرد في الثلاجة ثم قدميها.

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