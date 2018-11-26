طريقة إعداد وتحضير شوكولاتة بالبندق للدهن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بندق : كوب ونصف (مقشر غير محمص وغير محلى)

- الشوكولا السوداء : ثلث كوب (مفرومة)

- بودرة الكاكاو : ملعقة كبيرة

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة) طريقة التحضير

1. حمصي البندق في صينية مبطنة بورق الزبدة بالفرن على حرارة 175 درجة لمدة 15 دقيقة ثم أخرجيه من الفرن واتركيه ليبرد. 2. ضعي البندق المحمص في محضرة الطعام واطحنيه ناعم. 3. ذوبي الشوكولاتة المفرومة بحمام مائي أو بواسطة المايكرويف. 4. أضيفي الكاكاو البودرة للشوكولاتة المذوبة وحركيها حتى تصبح سائلة وناعمة. 5. أضيفي العسل والزبدة وحركي جيداً حتى تتجانس المكونات وتتماسك وتصبح كالكريمة. 6. يمكن إضافة المزيد من العسل لمزيد من الحلاوة حسب الرغبة.

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