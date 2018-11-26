طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالجزر للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دقيق : 120 غراماً

- حليب : 300 ميلليلترا (قليل الدسم)

- البيض : 2 حبة

- الجزر : 50 غم (مبشور)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

- القرنفل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- رذاذ الطبخ : قليل (زيت) طريقة التحضير

1. اخلطي الدقيق والبيضتين جيداً في وعاء حتى تتجانس المكوّنات. 2. أضيفي الحليب تدريجياً واخلطي باستمرار حتى تحصلي على مزيج سائل. 3. زيدي الجزر والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب واخلطي من جديد. 4. حمّي مقلاة على حرارة متوسّطة ثمّ رشّيها بالقليل من رذاذ الزيت. 5. ضعي القليل من المزيج في المقلاة واتركيه حتى ينضج تماماً من الجهتين. 6. استمري بذلك حتى ينتهي الخليط.

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