شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال ومضاعفاتها الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض بعض الأطفال بمختلف أعمارهم لارتفاع ضغط الدم، الأمر الذى يعود لأسباب صحية مختلفة تستلزم إجراء الفحوصات الطبية والعلاج لتجنب حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

ولهذا نتعرف فى السطور القادمة على أهم المعلومات عن إرتفاع ضغط الدم عند الأطفال، وفقاً لما ذكره موقع "mayoclinic".

اعراض ارتفاع ضغط الدم

لا يسبب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال أى أعراض تذكر.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب ؟

إذا لم يعانى الطفل من أى مشكلة صحية، قد لا يحتاج الطفل للذهاب إلى الطبيب، ولكن يجب فحص ضغط دم للطفل خلال مواعيد الفحص الروتينية بدءًا من سن 3، وفي كل موعد إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وفى حالة الولادة المبكرة ، وانخفاض الوزن عند الولادة، وأمراض القلب الخلقية وبعض مشاكل الكلى، يجب إجراء فحوصات ضغط الدم خلال مرحلة الطفولة.





أسباب إرتفاع ضغط الدم عند الأطفال

يرتبط ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال الأصغر سنًا بظروف صحية مثل عيوب خلقية بالقلب، أمراض الكلى أو الحالات الوراثية أو الإضطرابات الهرمونية، و في الأطفال الأكبر سنا خاصة الذين يعانون من زيادة الوزن.

وتلعب عوامل أخرى فى إرتفاع ضغط الدم عند الأطفال مثل عوامل وراثية أو إتباع نظام غذائى غير صحى .





إرتفاع ضغط الدم

يحدث إرتفاع ضغط الدم عند الأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق، وذلك لعوامل عديدة منها:

- السمنة .

- عوامل وراثية.

- مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

- ارتفاع ضغط الدم الثانوي.

يحدث ارتفاع ضغط الدم الثانوي نتيجة الإصابة ببعض الأمراض، مثل :

- مرض الكلى المزمن.

- تكيس الكلى.

- مشاكل في القلب.

- اضطرابات الغدة الكظرية.

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- اضطرابات النوم .

مضاعفات صحية لإرتفاع ضغط الدم

يسبب عدم الإهتمام بعلاج إرتفاع ضغط الدم مضاعفات صحية، منها :

- السكتة الدماغية.

- نوبة قلبية.

- فشل القلب.

طرق الوقاية

يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، من خلال الفحص الدورى لضغط الدم، وإتباع نظام غذائى صحى، والإلتزام بعلاج الأمراض المسببة لإرتفاع ضغط الدم، التحكم فى وزن الطفل، ممارسة الرياضة.

طرق تشخيص والعلاج

تختلف قراءات ضغط الدم الطبيعية لدى الأطفال باختلاف الجنس والعمر والطول، لذا فإن ارتفاع ضغط الدم عند الصبي البالغ من العمر 4 سنوات قد يكون طبيعيًا بالنسبة لفتاة تبلغ من العمر 10 أعوام، وهذا الإختلاف يراعيه الطبيب عند فحص مستوى ضغط الدم.

وإذا كان الطفل يعانى من حالات صحية أخرى، يجب إجراء إختبارات المناسبة لحالته الصحية، وهى :

- فحص الدم للتحقق من نسبة السكر في الدم ووظائف الكلى وخلايا الدم.

- اختبار عينة البول .

- تخطيط صدى القلب، وهو اختبار للتحقق من تدفق الدم من لقلب الطفل.

- الموجات فوق الصوتية لكليتي الطفل.

وبناءاً على الفحوصات الطبية والحالة الصحية للطفل، يصف الطبيب العلاج المناسب له.