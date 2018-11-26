أفضل 5 عبارات لتقوية علاقتك بشريك حياتك

بما أن الكلمات تنطوي على قوة كبيرة تؤثر إما إيجاباً أو سلباً على متلقيها، فلا بد من استخدامها بالشكل الصحيح الذي يترك أثراً إيجابياً على الآخرين، ويوطد علاقتنا بهم.

وهذا ينطبق بالطبع على العلاقة الزوجية التي قد يكون فيها أسلوب التواصل عاملاً مساعداً لتقوية الأواصر والمشاعر بين الرجل والمرأة. وقد أورد موقع "كروس واك" الإلكتروني، قائمة بالعبارات التي تعمل بمفعولها السحري على تقوية العلاقة الزوجية، على النحو التالي:

１- "أنا أحبك"

تحتاج العديد من النساء إلى سماع هذه العبارة، وخاصة إن تم دعمها بإجراءات تعبر عنها على أرض الواقع. ادرس طباع زوجتك لتتعرف على أفضل طريقة للتعبير عن حبك لها لتحصل على تقديرها، واستخدم كل الوسائل لإيصال مشاعرك تجاهها.

２- "أنا فخورة بك"

عندما يسمع الرجل هذه العبارة من زوجته، يحاول بذل المزيد من الجهد للقيام بجميع واجباته تجاهها، ويعمق التزامه بعلاقته الزوجية. لذا حددي واحداً أو أكثر من الأشياء التي تميز شخصية زوجك، وأخبريه بأنك فخورة به.

３- "أنا أحترمك"

يجب أن تسمع المرأة هذه العبارة من زوجها، فذلك سيشعرها بقيمتها وبأهمية دورها ووجودها في حياته. قم باكتشاف مزايا زوجتك، وعبر لها عن احترامك لما تقوم به، وشجعها على بذلك المزيد من الجهود لتكون زوجة وأماً مثالية.

４- "أرغب في البقاء برفقتك"

حاولي أن تعبري لزوجك عن مدى رغبتك في البقاء إلى جانبه، وتقديم الدعم اللازم له، ولا تبخلي عليه بقضاء أوقات مميزة معه، وتعبري له عن حبك بالطريقة التي يحبها.

５- "أشتاق إليك"

من المعروف بأن الرجل يقضي وقتاً طويلاً خارج المنزل بسبب طبيعة عمله، لذا لا بد من أن يعبر عن مدى اشتياقه لزوجته أثناء غيابه، عبر اتصال أو رسالة على الهاتف، أو حتى ترك ملاحظة يقول فيها "أحبك وسأشتاق إليك وأنا في العمل"، قبل مغادرته المنزل.