8 طرق سهلة للحصول على بشرة لامعة وجميلة

الحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة لا تحتاج إلى أموال طائلة، باستخدام المستحضرات الصحيحة والحفاظ على بعض العادات اليومية البسيطة، يمكنك الحفاظ على شكل ونضارة بشرتك طوال العمر، هذه الخطوات البسيطة تضمن لكِ ذلك.

1. انتبهي إلى مياه الاستحمام:

المستويات المرتفعة للكلور في الماء تدمّر خلايا البشرة وتخلصها من الزيوت الطبيعية فيها، كما أنها تسبب الالتهابات، ولكي تتجنبي تأثير الكلور يمكنك تركيب فلتر فوق فوهة الدش لفلترة الماء قبل ملامسته للجلد، ثم استخدام الزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون في تدليك البشرة بالكامل بعد الانتهاء من الاستحمام مباشرةً.

2. استخدمي الكريمات الواقية من الشمس (صن بلوك):

التعرّض المباشر لأشعة الشمس يسبب الالتهابات والاسمرار والكلف ومشكلات عديدة، لذا استخدام الكريم الواقي من الشمس المناسب لنوع بشرتك بشكل دائم يحمي بشرتك من أضرار الشمس.

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3. قللي من مضغ اللبان لفترات طويلة:

مضغ اللبان عادة لا تبدو مؤذية بل لها فوائد كثير أهمها التخلص من التوتر، وعلى الرغم من ذلك مضغ اللبان لأوقات طويلة يضغط على الجلد الموجود حول الفم ويؤدي لظهور تجاعيد في هذه المنطقة، وإذا كنتِ تعتمدين على اللبان للتغلب على الجوع الوهمي يمكن استبداله بكوب من النعناع، وتقليل استخدامه قدر استطاعتك.

4. تناولي المنتجات المثلجة:

تحتوي الخضروات والفاكهة على كثير من مضادات الأكسدة المهمة للحفاظ على نضارة البشرة وحماية الجلد من الضرر، والفواكه مثل التوت البري والفراولة وغيرها من الأنواع التي تحتوي على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، الأفضل شراؤها مجمّدة من المتجر، فالفواكه المجمّدة تحتفظ بنسب مضادات الأكسدة حيث يتم تجميدها بمجرد جني المحصول، أما التي تحصل عليها طازجة من المتجر تأخذ وقتًا طويلًا حتى تصل إليك وخلال هذه المدة تقل فيها مضادات الأكسدة بشكل كبير.



5. اعتني بمنطقة الرقبة:

وجدت دراسة أمريكية أن متوسط عدد المرات التي ننظر فيها للأسفل إلى الهاتف المحمول 150 مرة يوميًّا، فكلما ننظر للأسفل كلما زاد احتمال تكوّن التجاعيد والخطوط في الرقبة، لذا ينصح أطباء الأمراض الجلدية عند النظر إلى الهاتف بوضعها على خط واحد مع العين وليس إلى الأسفل.

6. اعتمدي على نظام غذائي متوازن:

التمسك بنظام غذائي متوازن مع ممارسة التمارين الرياضية، يحافظ على نضارة البشرة ويحميها من الترهلات والتجاعيد التي تصيبها بمرور الزمن.

7. استخدمي الأقمشة الحرير:

لا داعي للتخلص من المفارش القطنية، ولكن باستخدام أقمشة حريرية بسيطة اصنعي غطاء للوسادات ولن تتخيلي تأثير ذلك في نضارة وحماية بشرة وجهك، فالحرير يقلل من الاحتكاك الشديد بين بشرة الوجه والوسادة القطنية وهو ما يقلل الإصابة بالتجاعيد.

8. انتبهي إلى ما تتناولينه من الأدوية:

بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل وأدوية الخصوبة والمضادات الحيوية وغيرها تجلب كثيرًا من الضرر إلى بشرتك، بالإضافة إلى أنّ بعض الأنواع مثل: مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين ومدرات البول تسبب جفاف الجلد، إذا وجدتِ جلدك يتغير ويتأثر عند البدء في تناول دوائك الخاص تحدثي مع طبيبك حول نوع الدواء وإمكانية تغييره.