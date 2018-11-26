والدة فتاة الإسكندرية المُنتحرة تروي تفاصيل تنمُّر المدرِّسين بابنتها "إنتي سودة وعار"

كشفت أمنية عبدالعزيز والدة الطالبة "إيمان" في المعهد الصحي المنتحرة في محافظة الإسكندرية، تفاصيل انتحار ابنتها، موضحة أن نجلتها كانت تعبر عن استيائها الشديد لعدم الحفاظ على حقوقها وكرامتها من بعض المدرسين.

وأضافت "أمنية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور"، أنها ذهبت إلى مديرة المعهد أكثر من مرة واشتكت لها من أن المدرسين يعاملون ابنتها معاملة سيئة.

وتابعت "قولت للمديرة المدرسين بيعاملوا بنتي وحش، وبعض مدرسي المعهد الفني كانوا يعاملون إيمان معاملة قاسية طوال تواجدها داخل المعهد، كانوا بيقولولها إنتي سودة ودخلتي تمريض إزاي أنت عار على الصحة"، وواصلت باكية "المدرسين كل يوم كانت بتهزق بنتي، خلاص انتحرت وماتت، ارتحتوا بقى".

ويُذكر أن الطالبة إيمان سقطت من الطابق الرابع في مبنى للطالبات تابع للمعهد الفني الصحي في الإسكندرية، بسبب تعرضها للتنمر من المسؤولين بالمعهد، مما أسفر عن وفاتها في الحال