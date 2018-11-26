القبض على "أشجان" و"قولحة" بعد تمزيقهما لجسد سائق البدرشين

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في أقل من 24 ساعة، في القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق "توك توك" بمركز البدرشين لسرقته.

تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم شرطة البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على شخص مُصابًا بطعنات بالجسم ملقى بالطريق العام بالقرب من كوبري المرازيق، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني وحالته سيئة إثر تلقيه 25 طعنة متفرقة.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، أنه أثناء قيام سالم هشام حنفي 18 عاما، سائق توك توك، بتوصيل شخصين اثنين من قرية الطرفاية إلى منطقة كوبري المرازيق، حاولا التخلص منه والاستيلاء على الدراجة إلا أنه تصادف مرور سيارة نقل تقل عدد من الأشخاص، مما دفعهما للهرب.

وشكّل العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث جنوب الجيزة، فريق بحث بقيادة المقدم عمرو البطران وكيل الفرقة والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين؛ لتحديد هوية المتهمين، وتوصلت تحريات العقيد علي عبد الكريم إلى أن المتهمين هما: "علي أشجان"، و"عبده قولحة"، وتم إيفاد مأمورية تمكنت من توقيفهما وأقرا بالواقعة وأرشدا عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.