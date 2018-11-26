شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2874 حالة إصابة بالإيدز فى بكين خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت العاصمة الصينية بكين 2874 حالة إصابة بالإيدز والفيروس المسبب له "أتش أى فى" فى الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجارى، 97% منها انتقل من خلال الجنس.

وذكر مركز بكين لمكافحة المرض واحتوائه أن 94ر0% فقط من الحالات انتقل من خلال مشاركة الإبر أثناء الحقن بالمخدرات غير المشروعة، بينما انتقلت نسبة 14ر0 % من الأمهات إلى الأطفال حديثى الولادة، وكانت طريقة النقل لبقية الحالات (05ر2 %) غير واضحة.

وأشارت صحيفة (تشاينا ديلي) إلى أن بكين أبلغت عن أول حالة إصابة بفيروس (أتش أي في) في عام 1985 .