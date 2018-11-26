شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا "الإنسان لا يستخدم سوى 10% من الدماغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الدماغ العضو الأكثر تعقيداً فى جسم الإنسان، ورغم ذلك يعتقد الكثير من الأشخاص أن الإنسان يستخدم 10% من طاقة المخ.

وأفادت دراسة جديدة بأن دماغ الإنسان يحدد كيف يرى العالم من حوله، حيث يصل وزن المخ حوالى ثلاثة أرطال ويحتوى على ما يقرب من 100 مليار خلية عصبية، وهى الخلايا التى تحمل المعلومات.

ووفقا للدراسة التى أجريت فى جامعة "نيويورك"، يعتقد حوالى 65% من الأمريكيين أننا نستخدم 10% من دماغنا، ولكن هذه مجرد خرافة، وفقا لمقابلة مع طبيب الأعصاب "بارى جوردون"، فى مجلة "ساينتفيك أمريكان" العلمية، موضحاً أن غالبية خلايا المخ تظل نشطة بصورة دائمة.

وعكف الباحثون على استخدام تقنيات التصوير الدماغى المشتركة، المسماة بالتصور بالرنين المغناطيسى الوظيفى (fMRI)، قياس النشاط فى الدماغ أثناء قيام الشخص بأداء مهام مختلفة، باستخدام هذا الأسلوب والطرق المشابهة، وأظهر الباحثون أن معظم خلايا أدمغتنا تستخدم فى معظم الوقت حتى عندما يقوم الإنسان بإجراء بسيط للغاية.

وتختلف نسب استخدام خلايا المخ فى وقت معين من شخص إلى آخر، كما يعتمد أيضا على طبيعة ما يفعله الشخص أو يفكر فيه.