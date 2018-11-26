شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من الأكل العاطفى ومش عارف تتخلص منه.. اعرف أسبابه والعلاج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشعر البعض بالملل أو الاكتئاب أو حتى الإرهاق، يتجه لا شعورياً إلى تناول الطعام، والإفراط فيه دون الشعور بالجوع، وهو ما يسمى بـ"الأكل العاطفى"، الأمر الذى يسبب السمنة التى ينتج عنها أضرار صحية خطيرة، لذا نتعرف فى السطور التالية على أهم المعلومات عن الأكل العاطفى وكيفية علاجه، وفقاً لما ذكره موقع medicalnewstoday ".

الأكل العاطفى هو نوع من الأكل، يتناول بعض الأشخاص الطعام لمساعدتهم فى التعامل مع المواقف العصيبة، مثل أن يشعر الإنسان بالملل فيتجه لتناول الشيكولاتة.





أسباب الأكل العاطفي:

توجد أسباب جسدية ونفسية للأكل العاطفى وهى:

- الشعور بالملل .

- ممارسة بعض العادات القديمة المرتبطة بذكريات الطفولة.

- الشعور بالإرهاق.

- تشجيع أحد الأصدقاء على تناول الطعام بالخارج، أو تناول المشروبات، أو الإفراط فى تناول الطعام مع الأصدقاء أو العائلة.

كيف تتخلص من الأكل العاطفى؟

الخطوة الأولى: يحتاج الإنسان لاتخاذها لتخليص نفسه من الأكل العاطفى هو التعرف على المحفزات والمواقف التي تجعله يتجه للطعام.

ويمكن أن يحتفظ بمفكرة غذائية أو لتحديد المواقف التى يكون فيها الإنسان أكثر عرضة للأكل بسبب العاطفة وليس الجوع.

ويوجد إاقتراح آخر للإنسان الذى يلجأ للطعام عند الشعور بالملل، أن يبدأ ممارسة هواية جديدة أو قراءة كتاب جديد.

وللعلاج من الاكتئاب، يمكن تربية حيوان أليف، أو التحدث مع صديق بدلاً من الاتجاه للطعام.

وقد يساعد التحدث مع طبيب نفسى للوصول لعلاج للأكل العاطفى، ويمكن أن يحتاج الإنسان لخبير تغذية أو الطبيب ليساعده فى تنظيم طعامه واختيار الأنواع الصحية المناسبة له.





وقد يصعب علاج الأكل العاطفى فى الحالات التالية:

وبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن الأكل العاطفى قد يكون سلوكا مكتسبا منذ الطفولة ما يصعب تغييره مع مرور الوقت.

- قد يجد بعض الأشخاص صعوبة فى التعامل مع المشاعر والعواطف السلبية.

- ارتفاع مستويات الكورتيزول الذى يؤدى للإجهاد وانخفاض الشهية، وإذا لم يتم تخفيف الإجهاد يتم تحرير هرمون آخر يسمى الكورتيزول، الذى يزيد من الإفراط فى تناول الطعام.

- أظهرت بعض الأبحاث أن النساء أكثر عرضة لتناول الأطعمة كوسيلة للتعامل مع الإجهاد مقارنة بالرجال.