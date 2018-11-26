أسماء مواليد مستوحاة من فصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:36 صباحاً - تقول الأسطورة أن الطفل الذي يولد في فصل الشتاء يكون حنوناً لأنه يجلب الدفء لقلب أمه، فهل فكرت باختيار اسما للمولود إذا كان قدومه مع قدوم فصل الخير والمطر؟

إذا لم يقع اختيارك على اسم للأمير أو الأميرة المنتظر أو المنتظرة، فتابعي هذه المجموعة من الأسماء:

كويلو: وهو اسم ولد يرمز إلى الرياح الشمالية التي تهب في فصل الشتاء.

روبين: وهو اسم عصفور لا يظهر إلا في فصل الشتاء.

رذاذ: وهو يطلق على الصبي ويعين المطر الخفيف.

أوبين: اسم فرنسي ويعني الثلج.

رين: وهو اسم بنت ويرمز إلى الطيور التي تظهر في فصل الشتاء.

كولدين: وهو اسم برد الشتاء ويطلق على الجنسين.

برد: وبوضع الفتحة على الباء ويعني الثلج الخفيف.

كول: وهو الفحم المستخدم في التدفئة.

آلاسكا: اسم المنطقة القطبية وهو مناسب للبنت.

ندى: وهي قطرات الماء المتساقطة صباحاً.