ماذا عن انتفاخ في أعضاء مولودي التناسلية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:36 صباحاً - من الرسائل التي ترد إلى موقع " الخليج 365 وطفلك" رسالة قلقة من إحدى الأمهات، حيث تلاحظ انتفاخا في الأعضاء التناسلية لمولودها، ولا تعرف السبب أو كيفية التصرف، ولذلك يجيب الدكتور محمد نوار _ أخصائي المسالك البولية والتناسلية" عن هذه الظاهرة بأنها طبيعية حيث يشير إلى أن:

يولد الطفل وفي جسمه تجمعات لسوائل زائدة.

لذلك نلاحظ انتفاخ عيني الرضيع.

من الطبيعي أن تتجمع السوائل في الخصيتين.

السوائل تؤدي إلى انتفاخ شفتي البنت المولودة حديثاً.

بعد مرور أيام على الولادة يقل وزن المولود بنسبة 10% وبالتالي يكون قد تخلص من السوائل.

هرمونات الأم التي تتسرب للجنين وهو في البطن تؤدي إلى انتفاخات سرعان ما تزول.

لا يبدو الأمر مقلقاً إذا ما استمرت السوائل في كيس الصفن عند الطفل لعمر السنة وهو ما يعرف بالقيلة المائية.

تختفي دون علاج هذه القيلة ببلوغه السنة أو أقل.

إذا استمرت لما بعد العام من عمره فيجب التدخل بعرضه على الطبيب.