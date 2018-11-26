انت الان تتابع موضوع تقويم الأسنان ينحف والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حينما يبدأ الناس في ارتداء تقويمات الأسنان أو أقواس الأسنان ، يؤثر ذلك على حميتهم الغذائية ، و يصبح تناول الطعام صعباً ، و يفقدوا مقدار من الوزن منذ أن يتم إجراء التركيب

تقويم الأسنان

أدوات تقويم الأسنان هي أجهزة تقويم الأسنان تستخدم لمواءمة أو تقويم الأسنان وتصحيح وضعها لتحسين صحة الأسنان ، و هناك العديد من أنواع تقويمات الأسنان تكون واضحة ، أو مطلية بالذهب أو التيتانيوم ، و لكن النوع الأكثر استخدامًا هو الأقواس المعدنية التقليدية التي تستخدم عادة للأطفال و كذلك البالغين ، و هذه الأقواس تتكون من أقواس صغيرة ، يتم لصق كل قوس على الجزء الأمامي من كل سن ، ثم يتم ضبط الأضراس من خلال الفروق التي تحيط بالأسنان.

تغييرات النظام الغذائي و تقويم الأسنان

عندما يكون لديك أقواس مثبتة على الأسنان حديثًا ، ستجد صعوبة في تناول الطعام بصورة طبيعية أو الإحساس به في فمك و لكن أيضًا للتغيرات التي تحتاجها في نظامك الغذائي تساعد على التعود عليه ، و وجود التقويم يعني العناية الفائقة بأسنانك و لثتك و فمك ، و بالطبع الحشوات ، و لتسريع العلاج و تجنب تلف الأقواس ، سيعطيك أخصائي تقويم الأسنان قائمة بالأطعمة التي يمكنك تناولها أو لا يمكنك تناولها ، و التي قد تؤثر أو لا تؤثر على النظام الغذائي ، و و التي بالضرورة تعمل على تعزيز فقدان الوزن أو فقدان الدهون في منطقة البطن.

أطعمة ممنوعة عند تركيب تقويم الاسنان

لا يمكنك تناول الحلويات اللزجة أو الوجبات الخفيفة مثل الطوفي و الكراميل و الحلوى الصلبة و البسكويت الصلب ، و سوف تبقى بقايا الطعام اللزج على الأسنان و الأقواس ، كما يتم وضع الطعام الحلو و اللزج بين الأسنان الأمر الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان و تغير لون الأسنان ، كذلك عليك تجنب المشروبات السكرية و الحمضية مثل الصودا و عصائر الفاكهة ، و يمكن للسكر و الحامض الموجود على هذه المشروبات أن يتلفان الغراء الذي يحافظ على تمسك الأقواس بالأسنان ، و يمكن لتقويم الأسنان أن يضعف مينا الأسنان أيضا ، مما سيعرض أسنانك لمزيد من المخاطر والضرر.

تقويم الأسنان و الأطعمة الصلبة

هناك تغيير آخر في النظام الغذائي الخاص بك عند ارتداء الأقواس هو أنك بحاجة إلى تقطيع الأطعمة الصلبة ، الصلبة مثل الجزر والتفاح قبل تناولها ، و يجب قطعها إلى قطع صغيرة الحجم ، ثم يجب مضغها باستخدام أسنانك الخلفية ، و لا يمكنك أيضا تناول الخبز القشري ، و المكسرات و الذرة و غيرها ، و بعد بضعة أيام من إجراء تقويم الأسنان ، تحتاج إلى اتباع نظام غذائي ناعم ، مما يعني أنه لا يمكنك الحصول إلا على طعام طري مثل الحساء والحلوى.

تقويم الأسنان و الوزن

الشيء الذي يدور حول الأقواس انها من المحتمل أن تساهم في إنقاص الوزن ، و لكن ليس السبب في ذلك ، هو تقليل تناول السكر ، و نظرًا لأنك تحتاج إلى تجنب الأطعمة والمشروبات اللزجة والسكرية ، يمكنك تقليل تناولك للسكر الذي يعد مصدرًا كبيرًا من السعرات الحرارية ، فملعقة صغيرة من السكر يحتوي على 6 سعرات حرارية ، و يمكنك تقليل السكر الذي يمكن أن يقل وزنك.