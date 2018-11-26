انت الان تتابع موضوع ما سبب حكة الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يمكن ان تصيب الحكة منطقة معينة من الجسم، او ان تصيب الجسم بالكامل، والأسباب المحتملة عديدة ومتنوعة، وقد يكون ذلك نتيجة لشيء خطير للغاية مثل الفشل الكلوي أو السكري، أو يمكن أن يأتي من شيء أقل حدة مثل الجلد الجاف أو لدغ الحشرات.

الأمراض الجلدية وحكة الجسم

يمكن للعديد من الأمراض الجلدية الشائعة أن تسبب حكة في الجلد، وهذه المشكلات يمكن او تؤثر على أي منطقة من الجسم، مثل التهاب الجلد، والأكزيما وهي اضطراب مزمن في الجلد يشمل طفح جلدي متقشر، ومرض الصدفية وهو مرض مناعي ذاتي يسبب احمرار الجلد وتهيجه وعادة ما يكون على هيئة لويحات، كما يوجد بعض الامراض الجلدية الاخرى التي تسبب طفح جلدي مرتفع وحكة بسبب الضغط على الجلد.

الأمراض المعدية التي تسبب حكة الجسم

الكثير من الامراض التي تسببها الميكروبات مثل البكتيريا او الفيروسات او الفطريات تسبب طفح جلدي وشعور شديد بالحكة، ومنها مثلا جدري الماء والحصبة والكانديدا، والعث بما في ذلك بق الفراش، والقمل، والديدان الدبوسية، ومرض الجرب.

المهيجات تسبب حكة الجلد

المواد التي تهيج الجلد تسبب شعور بالحكة، ومنها انواع كثيرة، فقد تكون المهيجات نوع من انواع النباتات مثل لبلاب السام والبلوط السام، وقد تكون المهيجات هي الحشرات عن طريق اللدغ، مثل لدغة البعوض التي تنتج المواد التي تسبب الحكة، كما أن بعض الناس يشعرون بالحكة عند التلامس مع مواد معينة تهيج بشرتهم منها مثلا الصوف والعطور وبعض أنواع الصابون أو الأصباغ والمواد الكيميائية، كما يمكن ان تكون المهيجات هي المواد الغذائية مثل الفراولة والشيكولاتة وغيرها من الاطعمة المسببة للحساسية وتهيج الجلد.

الاضطرابات الداخلية وعلاقتها بحكة الجسم

بعض الأمراض الداخلية التي قد تكون خطيرة للغاية تسبب الحكة كاحد الأعراض الشائعة، وعادة تكون الحكة غير مصحوبة بطفح جلدي، ومن هذه الامراض مثلا مرض انسداد القناة الصفراوية وحالات التليف الكبدي وبعض انواع فقر الدم، وأحيانا مع سرطان الدم، ومرض الغدة الدرقية وسرطان الغدد الليمفاوية والفشل الكلوي، واضطرابات الجهاز العصبي.

يوجد أمراض أخرى يمكن أن تسبب الحكة أيضًا وخصوصًا تلك التي تؤثر على الأعصاب، وتشمل داء السكري والتصلب المتعدد والحزام الناري والاعتلال العصبي.

الأدوية التي تسبب حكة الجسم

يوجد بعض الأدوية الشائعة التي تسبب في كثير من الأحيان طفح جلدي وحكة، ومنها مثلا مضادات الفطريات وبعض المضادات الحيوية وبخاصة المضادات الحيوية المستندة إلى السلفا وكذلك المسكنات المخدرة والأدوية المضادة للاختلاج.

تأثير الحمل على حكة الجسم

بعض النساء يعانين من الحكة أثناء الحمل، وعادة ما يحدث ذلك على منطقة الثديين أو الذراعين أو البطن أو الفخذين، ويحدث هذا في بعض الأحيان بسبب وجود حالة مرضية مسبقًا مثل الاكزيما والتي تزداد سوءًا بسبب الحمل، أو تظهر لأول مرة أثناء الحمل.

طرق الرعاية المنزلية لحكة الجسم

هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لمنع وتخفيف الحكة في الجلد في المنزل، وتشمل هذه الطرق القيام باستخدام مرطب جيد للحفاظ على البشرة رطبة مما يقلل الشعور بالحكة ويلطف البشرة ويهدئها ويكن ذلك باستخدام كريمات الترطيب او بالجلسرين او حتى باستخدام زيت الزيتون الطبيعي على البشرة.

ويجب تجنب حك الجلد بالأظافر لأن ذلك يسبب خدوش والتي يمكن أن تزيد من حكة الجسم بسبب زيادة افراز الهيستامين بعد حك الجلد، والابتعاد عن الصابون والمنظفات والمواد الأخرى التي تحتوي على العطور والأصباغ الملونة، ويمكن كذلك أخذ حمام بارد مع دقيق الشوفان أو صودا الخبز ويمكن القيام بمحاولة علاج الكريمات المضادة للحكة، وتناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم.