شكرا لقرائتكم خبر عن متهور يستلم رخصة القيادة وتسحبها الشرطة بزمن قياسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سحبت الشرطة الألمانية مؤخراً رخصة قيادة فتى بعد 49 دقيقة فقط من حصوله عليها، بسبب تجاوزه للحد الأقصى للسرعة.

ووفقاً لبيان الشرطة الألمانية، تم رصد الفتى (18 سنة) أثناء القيادة بسرعة 95 كم في الساعة، على طريق تبلغ السرعة القصوى عليه 50 كم في الساعة بمدينة “هيمر”.

وتعتقد الشرطة أن قيادته بتلك السرعة كان في محاولة منه للتباهي بقدراته أمام 4 من أصدقائه كانوا معه في السيارة، أثناء عودته من اختبار القيادة.

الشرطة أوقفت الفتى رسمياً عن القيادة لـ 4 أسابيع، مع فرض غرامة قيمتها 200 يورو، وإضافة نقاط سوداء إلى رخصته بعد استرجاعها، علاوة على مد فترة تصنيفه كسائق جديد من سنتين إلى 4 سنوات.

وعلقت الشرطة على هذه الحادثة الفريدة بكتابة “بعض الأشياء تدوم للأبد، وبعضها لا يدوم حتى لساعة واحدة”، وفقا لما أوردته صحيفة “ميرور”.