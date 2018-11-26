شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أسباب السعال المستمر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الأطفال، فقد تعتقد الأمهات أن ذلك بسبب نزلات البرد، وهنا تقوم بالوصفة المعتادة وهى إعطاء الطفل السوائل الدافئة أو أدوية المضاد الحيوى، وحسب ما ذكره موقع rush.edu فإن هناك أسبابا متعددة للإصابة بالسعال وهى: 1:الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية 1:الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية يصاحب ذلك صداعا مزمنا وألما شديدا عند الضغط على الوجه 2: الربو 2: الربو ويظهر فى صورة التنفس المصحوب بصوت صفير أو قعقعة فى الصدر 3:السعال الديكى 3:السعال الديكى سببه عدوى بكتيرية وتكون مضاعفاته خطيرة، منها انقطاع النفس ونقص الأكسجين والالتهاب الرئوى 4:التليف الكيسى 4:التليف الكيسى مرض وراثى يؤثر على الرئتين ويسبب السعال المستمر 5:الشرقة 5:الشرقة تحدث أثناء تناول الطعام خاصة إذا كان الطفل يعانى من الالتهاب الرئوى 6: انسداد مجرى الهواء 6: انسداد مجرى الهواء يحدث عندما يتعلق جسم غريب بمجرى الهواء

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