فيتامين C سلاح لتقوية المناعة في الشتاء

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فيتامين C سلاح فعال لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء. وأوضحت أن مصادر فيتامين C تتمثل في الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، 50 مليغرام لكل 100 غرام، والليمون 53 مليغرام لكل 100 غرام.

وأشارت الجمعية إلى أن بعض الخضروات والفواكه تحتوي على الفيتامين بنسبة أعلى، مثل:

– البقدونس، 166 مليغراماً لكل 100 غرام، والفلفل الأحمر 140 مليغراماً لكل 100 غرام،

والكيوي، 121 مليغراما لكل 100 غرام، و الفراولة 65 مليغراماً لكل 100 غرام، والبروكلي 61.1 مليغراماً لكل 100 غرام، والسبانخ، 52 مليغراماً لكل 100 غرام.