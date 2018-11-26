- 1/2
- 2/2
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فيتامين C سلاح فعال لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء. وأوضحت أن مصادر فيتامين C تتمثل في الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، 50 مليغرام لكل 100 غرام، والليمون 53 مليغرام لكل 100 غرام.
وأشارت الجمعية إلى أن بعض الخضروات والفواكه تحتوي على الفيتامين بنسبة أعلى، مثل:
– البقدونس، 166 مليغراماً لكل 100 غرام، والفلفل الأحمر 140 مليغراماً لكل 100 غرام،
والكيوي، 121 مليغراما لكل 100 غرام، و الفراولة 65 مليغراماً لكل 100 غرام، والبروكلي 61.1 مليغراماً لكل 100 غرام، والسبانخ، 52 مليغراماً لكل 100 غرام.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين C سلاح لتقوية المناعة في الشتاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة رجيم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي رجيم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .