شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء المثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البقاء رطبا طوال الوقت من خلال شرب المياه له فوائد مفيدة لصحتك العقلية والبدنية، ولكن هل يمكن أن يؤثر شرب الماء البارد على الصحة.

يعتقد بعض الناس أن شرب الماء البارد عادة سيئة وفقا للموقع الطبى " healthline" يمكن أن تضر بصحتك على المدى الطويل، حيث يعتمد هذا الاعتقاد على فكرة أن شرب الماء البارد يتعاقد مع معدتك، مما يجعل هناك صعوبة فى هضم الطعام بعد الوجبة.

مخاطر شرب الماء المثلج

شرب الماء البارد يؤثر على جسمك بطرق قد لا تتوقعها، إحدى الدراسات القديمة وجدت أن شرب الماء البارد يزيد من سماكة المخاط الأنف مما يجعله أكثر صعوبة فى المرور عبر الجهاز التنفسى، لذا فأن كنت تحاول علاج نزلات البرد أو الأنفلونزا، فإن شرب الماء البارد قد يجعل يزيد من احتقان الحلق.

قد يعمل أيضا الماء المثلج على إصابة الشخص بالصداع النصفى خاصة الذين يعانون بالفعل من الصداع النصفى.

فوائد شرب الماء المثلج

شرب الماء المثلج له فوائده خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية فهو يعمل على الحفاظ على حرارة الجسم الزائدة، ربما هذا لأن شرب الماء البارد يجعل من السهل على جسمك الحفاظ على درجة حرارة أقل لقد ثبت أيضا أن شرب الماء العادى، بغض النظر عن درجة الحرارة، يمنح جسمك طاقة أكبر طوال اليوم.

قد يساعد شرب الماء المثلج فى حرق بضعة سعرات حرارية إضافية عند الهضم لأن الجسم يجب أن يعمل بجد للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، ولكن ليس بشكل خاص أن شرب الماء البارد يعد أداة قوية لتخفيض الوزن.